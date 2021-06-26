Влада Китаю погрожувала заблокувати постачання 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу в Україну.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє AP.

За даними джерел, Китай вимагав, щоб Україна відмовилася від підтримки документа, що дозволяє перевірити дотримання прав людини в західному регіоні Китаю Сіньцзяні.

Видання зазначає, Україна приєдналася до заяви понад 40 країн, представленої Канадою на засіданні Ради з прав людини у Женеві цього вівторка із закликом до Китаю дозволити негайний доступ незалежних спостерігачів до Сіньцзяна.

Приводом для цього стали заяви правозахисних організацій про жорстоке ставлення з боку Китаю до мусульманських уйгурів та інших осіб у регіоні.

“У четвер Україна вилучила своє ім’я зі списку держав, що підтримують, після того, як китайська влада попередила Київ, що вони заблокують заплановане постачання щонайменше 500 тисяч доз вакцин проти COVID-19 в Україну“, – повідомило дипломатичне джерело на умовах анонімності.

Таку ж інформацію виданню повідомили ще кілька західних дипломатів.