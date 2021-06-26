Про це з посиланням на власні джерела повідомляє AP.
За даними джерел, Китай вимагав, щоб Україна відмовилася від підтримки документа, що дозволяє перевірити дотримання прав людини в західному регіоні Китаю Сіньцзяні.
Видання зазначає, Україна приєдналася до заяви понад 40 країн, представленої Канадою на засіданні Ради з прав людини у Женеві цього вівторка із закликом до Китаю дозволити негайний доступ незалежних спостерігачів до Сіньцзяна.
Приводом для цього стали заяви правозахисних організацій про жорстоке ставлення з боку Китаю до мусульманських уйгурів та інших осіб у регіоні.
“У четвер Україна вилучила своє ім’я зі списку держав, що підтримують, після того, як китайська влада попередила Київ, що вони заблокують заплановане постачання щонайменше 500 тисяч доз вакцин проти COVID-19 в Україну“, – повідомило дипломатичне джерело на умовах анонімності.
Таку ж інформацію виданню повідомили ще кілька західних дипломатів.
- У березні в Китаї розгорівся скандал, коли місцеві державні ЗМІ та користувачі Мережі поширили заяву бренду H&M, в якій описувалося його зобов’язання припинити використання бавовни з провінції Сіньцзян. Причина – повідомлення про те, що Китай використовує примусову працю уйгурів для збирання бавовни в Сіньцзяні.
- Раніше повідомлялося, що Burberry став першим люксовим брендом, який стикнувся з негативною реакцією з боку влади Китаю через відмову використовувати синьцзянську бавовну. Вважається, що ця бавовна може бути вирощена уйгурами в умовах примусової праці.
- У січні в США звинуватили владу Китаю в геноциді уйгурів і представників інших етнічних і релігійних меншин в Сіньцзян-уйгурському автономному районі (СУАР).