Головний дипломат Китаю Ван І заявив, що він очікує досягнення "нового консенсусу" щодо розвитку двосторонніх відносин з Росією.

Про це повідомляє CNN.

З такою заявою Ван І виступив під час відвідин Москви та зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

“Сьогодні я готовий продовжити обмін думками з вами, мій старий друже, щодо розвитку наших взаємних відносин, і я думаю, що ми обов’язково досягнемо нового консенсусу”, — сказав він Лаврову.

“Незалежно від того, як змінюється міжнародна ситуація, Китай був і залишається готовим підтримувати позитивну тенденцію з Росією щодо побудови нового типу відносин співпраці між великими державами”.

Ван І сказав, що він, попри все, докладатиме зусиль для “зміцнення та поглиблення китайсько-російської дружби”.

Він додав, що під керівництвом Цзіньпіня та Путіна дві країни зберегли свою стратегічну рішучість і, очевидно, намагаючись протистояти Сполученим Штатам, “рішуче виступають проти будь-якої односторонньої поведінки чи залякування та неухильно захищають свій відповідний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку”.

Напередодні, під час зустрічі з головою Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим, ван І сказав йому, що зв’язки Москви та Пекіна “міцні, мов камінь”.

“Китайсько-російські відносини є зрілими і міцними, як скеля, і витримають випробування мінливою міжнародною ситуацією”, – цитує Вана російське державне інформаційне агентство Sputnik.

“Ми готові разом з російською стороною, відповідно до домовленостей на вищому рівні, рішуче захищати національні інтереси та гідність, сприяти взаємовигідному співробітництву в усіх сферах”, — сказав Ван.

Патрушев у відповідь заявив, що КНР та РФ повинні триматися разом перед обличчям зростаючого тиску Заходу, навівши як приклад те, що він назвав “кривавими подіями, розв’язаними Заходом в Україні”.

Росія неодноразово звинувачувала Захід у розпалюванні війни в Україні, намагаючись заперечити відповідальність за повідомлення про загибель десятків тисяч людей, і Пекін повторив це повідомлення, покладаючи провину за неспровоковане вторгнення Москви на Сполучені Штати та НАТО.

“У контексті кампанії колективного Заходу зі стримування Росії та Китаю особливого значення набуває подальше поглиблення російсько-китайської координації та взаємодії на міжнародній арені”, – цитує Патрушева Sputnik.

Патрушев також сказав, що Росія і Китай повинні прагнути до створення нового, “більш справедливого” світового порядку, який кине виклик однополярній гегемонії колективного Заходу.

У звіті МЗС Китаю мовиться, що обидва чиновники погодилися протистояти “менталітету холодної війни, блоковому протистоянню та ідеологічній опозиції” — ледь прихованій критиці США — і докласти більше зусиль для “поліпшення глобального управління”, очевидно маючи на увазі амбіції Пекіна та Москви змінити світовий порядок на свою користь.

Ван І та Патрушев також “обмінялися думками” щодо України, додається в заяві, не повідомляючи деталей.

Багато хто вважає, що візит Ван І на високому рівні став передвісником зустрічі Путіна та китайського лідера Сі Цзіньпіна. У грудні 2022 року президенти РФ та КНР провели віртуальну зустріч, під час якої російський лідер назвав відносини між двома націями “найкращими в історії”, заявивши, що вони можуть “витримати всі випробування”, і запросив Цзіньпіня відвідати Москву навесні 2023 року.

21 лютого газета The Wall Street Journal повідомила, що обидва лідери зустрінуться “найближчими місяцями”, посилаючись на осіб, знайомих із планом. Організації щодо поїздки знаходяться на “ранній стадії”, і терміни ще не визначені, повідомляє WSJ, додаючи, що поїздка може відбутися у квітні або на початку травня.

Ван І прибув до Москви лише через кілька днів після того, як офіційні особи США публічно висловили занепокоєння щодо того, як продовження партнерства Китаю з Росією може вплинути на війну в Україні і через кілька годин після того, як Путін виступив з великою промовою щодо конфлікту, у якій він оголосив про плани призупинити участь РФ договорі про ядерну зброю.

Керівництво Китаю заявило про неупередженість у конфлікті, але відмовилося засудити вторгнення Росії, натомість розширивши торгові зв’язки та продовживши широкомасштабні спільні військові навчання, у тому числі цього тижня .

Але під час зустрічей у європейських містах останніми днями Ван І намагався представити Китай як прихильника миру та переговорів, заявивши на Мюнхенській конференції з безпеки (MSC), що Пекін оприлюднить свою позицію щодо “політичного врегулювання” кризи .

Ці зауваження були сприйняті з підозрою багатьох західних лідерів, які уважно стежать за будь-якою підтримкою, яку Китай надає своєму північному сусіду, особливо на тлі занепокоєння , що Пекін розглядає можливість надання летальної військової допомоги Росії.

21 лютого міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган повторив повідомлення Пекіна щодо України на форумі з безпеки в китайській столиці. За його словами, Китай “глибоко стурбований” тим, що конфлікт “вийде з-під контролю”, і продовжуватиме закликати до мирних переговорів і надавати “китайську мудрість” для досягнення політичного врегулювання.

“Водночас ми закликаємо відповідні країни негайно припинити підливати масла у вогонь, припинити перекладати провину на Китай і припинити розкручувати дискурс України сьогодні, Тайваню завтра”, — сказав він, очевидно маючи на увазі США та своїх союзників.