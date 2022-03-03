У звіті західної розвідки зазначено, що китайські чиновники на початку лютого попросили російських високопосадовців зачекати до закінчення Олімпіади в Пекіні, перш ніж почати вторгнення в Україну. Про це заявили американські чиновники 2 березня.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Згідно з джерелом, знайомим з розвідкою, американські чиновники в цілому вважають цю доповідь вірогідною, але її деталі відкриті для інтерпретації. Хоча запит було зроблено приблизно в той час, коли путін відвідав Пекін на церемонії відкриття Олімпіади – де він зустрівся з головою Китаю Сі Цзіньпіном – зі звіту не ясно, чи путін обговорював це питання безпосередньо з Сі, повідомило джерело.

Співробітники західної розвідки обережно спостерігали за нарощуванням на українському кордоні в той час і передбачали, що путін може відкласти будь-які військові дії до закінчення Олімпіади, щоб не розлютити Китай. Після зустрічі путіна і Сі Москва і Пекін опублікували спільну заяву, в якій заявили, що їхнє партнерство “не має меж” і засудили розширення НАТО – ключову опору виправдання путіна для нападу на Україну. Ця заява підвищила занепокоєння Заходу з приводу наростального союзу між Китаєм і РФ.

Водночас прессекретар посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пеньюй наголосив, що претензії, згадані у відповідних звітах, є “спекуляціями без будь-яких підстав і мають на меті перекласти вину та очорнити Китай”.