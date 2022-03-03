Про це інформує американський телеканал CNN.
Згідно з джерелом, знайомим з розвідкою, американські чиновники в цілому вважають цю доповідь вірогідною, але її деталі відкриті для інтерпретації. Хоча запит було зроблено приблизно в той час, коли путін відвідав Пекін на церемонії відкриття Олімпіади – де він зустрівся з головою Китаю Сі Цзіньпіном – зі звіту не ясно, чи путін обговорював це питання безпосередньо з Сі, повідомило джерело.
Співробітники західної розвідки обережно спостерігали за нарощуванням на українському кордоні в той час і передбачали, що путін може відкласти будь-які військові дії до закінчення Олімпіади, щоб не розлютити Китай. Після зустрічі путіна і Сі Москва і Пекін опублікували спільну заяву, в якій заявили, що їхнє партнерство “не має меж” і засудили розширення НАТО – ключову опору виправдання путіна для нападу на Україну. Ця заява підвищила занепокоєння Заходу з приводу наростального союзу між Китаєм і РФ.
Водночас прессекретар посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пеньюй наголосив, що претензії, згадані у відповідних звітах, є “спекуляціями без будь-яких підстав і мають на меті перекласти вину та очорнити Китай”.
- Нагадаємо, Китай поки що, схоже, не допомагає РФ уникнути західних фінансових санкцій проти Москви через її вторгнення в Україну, адже це “завдасть глибокої шкоди” його репутації, заявив високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив порушення РФ прав людини та міжнародного гуманітарного права під час здійснення нападу на Україну, він висунув пропозицію виключити РФ з Ради ООН з прав людини під час виступу перед Радою.
- Водночас прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив, що Токіо приєднається до санкцій Сполучених Штатів Америки, Євросоюзу, Канади та Великої Британії. Йдеться про запровадження персональних санкцій проти президента РФ Володимира Путіна та блокування доступу деяких російських банків до платіжної системи SWIFT.