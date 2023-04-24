Про це інформує Reuters.
Як повідомляли #Букви, посол Китаю у Франції Лу Шайє в етері французького телеканалу La Chaîne Info назвав окупований Крим “історично російським”. Також він заявив, що незалежні держави, які утворилися після розпаду Радянського Союзу, нібито “не мають юридично закріпленого статусу у світі”.
Додамо, що посольство Китаю у Франції видалило допис зі скандальним інтерв’ю свого посла Лу Шайє, який поставив під сумнів суверенітет колишніх країн СРСР і заявив, що Крим завжди “був російським”.
- Франція спільно з Україною та Естонією, Латвією та Литвою висловили занепокоєння після коментарів посла Китаю в Парижі, яким він поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських країн.
- Китайський посол у Франції заявив, що колишні радянські республіки нібито не мають статусу в міжнародному праві. Через цю заяву у Парижі висловили стурбованість та попросили Пекін пояснити, чи відображають ці зауваження його позицію.
- Міністерство закордонних справ Естонії викличе посла Китаю, щоб отримати роз’яснення щодо заяви китайського дипломата у Франції про те, що пострадянські країни “не мають чинного статусу в міжнародному праві”.
- У Чехії здивовані та занепокоєні заявою посла Китаю у Франції стосовно суверенітету країн, які колись входили до складу СРСР.