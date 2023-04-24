Про це інформує Reuters.

Як повідомляли #Букви, посол Китаю у Франції Лу Шайє в етері французького телеканалу La Chaîne Info назвав окупований Крим “історично російським”. Також він заявив, що незалежні держави, які утворилися після розпаду Радянського Союзу, нібито “не мають юридично закріпленого статусу у світі”.

Своєю чергою, речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін представила офіційну позицію уряду щодо визнання суверенітету держав, які утворилися після розпаду Радянського Союзу.

“Китай визнає та поважає незалежність колишніх держав-членів Радянського Союзу”, – сказала Мао, додавши, що КНР була однією з перших країн, яка встановила дипломатичні відносини із цими державами.

За словами речниці МЗС, у питанні територіального суверенітету позиція Китаю – послідовна і чітка. КНР поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн і підтримує цілі та принципи Статуту ООН.

Відповідаючи на питання про те, чи визнає Китай Україну як суверенну державу, Мао сказала, що позиція Китаю в цьому питанні є об’єктивною та справедливою.

“Після розпаду Радянського Союзу усі держави мають статус незалежності. Крім того, лише суверенні держави можуть стати офіційними членами ООН. Україна ж є повноправним членом організації”, – резюмувала вона.