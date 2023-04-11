11 квітня китайський флот продовжив "фактичну бойову підготовку" навколо Тайваню після того, як Пекін оголосив про завершення навчань, а президентка Тайваню Цай Ін Вень розкритикувала КНР за "безвідповідальну поведінку".

Про це повідомляє Reuters.

Китай почав навчання 8 квітня після повернення Цай із зустрічі в Лос-Анджелесі зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті.

КНР, що попереджав США не дозволяти Цай відвідувати чи зустрічатися з Маккарті, вважає Тайвань своїм і ніколи не відмовлявся від застосування сили, щоб поставити демократично керований острів під контроль Пекіна. Уряд Тайваню рішуче заперечує претензії Китаю.

Попри те, що увечері 10 квітня Китай заявив, що навчання завершилися, державне телебачення повідомило, що кілька військових кораблів “продовжували виконувати фактичну бойову підготовку у водах навколо Тайваню, щоб перевірити організаційні та командні здібності командирів усіх рівнів, а також бойову ефективність озброєнь і техніки”.

Військовий корабель Xuzhou виконував місії патрулювання у водах на сході Тайваню, проводячи підготовку протиповітряної та протиракетної оборони, тоді як Xian проводив загоризонтні ракетні тренування.

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що помітило дев’ять китайських кораблів і 26 літаків, включаючи винищувачі J-16 і Су-30, які здійснювали патрулювання у бойовій готовності навколо острова 11 квітня.

Військово-повітряні сили, флот та екіпажі берегових ракетників Тайваню уважно стежать за ситуацією та реагують.

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що в понеділок 91 китайський військовий літак здійснив польоти навколо острова.

Зауважимо, нещодавно китайські військові імітували удари по ключових цілях Тайваню. Вони відпрацювали їх під час другого дня навчань навколо острова.