Про це повідомило американське видання Bloomberg.
Сьогодні Народно-визвольна армія Китаю провела протисубмаринні та морські ударні навчання в “повітряному та морському просторі поблизу острова Тайвань”. Міноборони Тайваню заявили, що виявило військові літаки та військові кораблі КНР навколо острова.
Не зазначено, де саме тривали навчання. Зокрема не йдеться чи були вони частиною чотириденної серії навчань навколо Тайваню, які мали завершитися в неділю.
Управління морської безпеки Китаю (MSA) вчора повідомило, що почне військові навчання в Бохайському морі з 8 серпня по 8 вересня. Також вони оголосили про навчання у Жовтому морі з 7 по 15 серпня.
- Нагадаємо, США планують взяти участь у спільних військових навчаннях з Індією поряд зі спірним кордоном з Китаєм.
- На наступний день після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі Китай почав військові навчання довкола Тайваню.
- У перший день наймасштабніших в історії Китаю військових навчань навколо Тайваню китайська армія запустила у водах поблизу острова 11 балістичних ракет.
- За інформацією ЗМІ, після того, як Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню, Пентагон неодноразово намагався зв’язатись КНР. Однак у Пекіні всі дзвінки ігнорують.
- Влада Китаю вирішила запровадити санкції проти спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі та її близьких родичів через нещодавній візит на Тайвань.
- Китай завершив чотири дні бойових стрільб і бойових навчань, які продемонстрували його зростаючий наступальний потенціал проти Тайваню та оновили набір інструментів Пекіна для залякування острівної демократії.