КНР продовжила військові навчання неподалік від Тайваню. Китайські військові заявили, що активність навколо острова ще триватиме.

Про це повідомило американське видання Bloomberg.

Сьогодні Народно-визвольна армія Китаю провела протисубмаринні та морські ударні навчання в “повітряному та морському просторі поблизу острова Тайвань”. Міноборони Тайваню заявили, що виявило військові літаки та військові кораблі КНР навколо острова.

Не зазначено, де саме тривали навчання. Зокрема не йдеться чи були вони частиною чотириденної серії навчань навколо Тайваню, які мали завершитися в неділю.

Управління морської безпеки Китаю (MSA) вчора повідомило, що почне військові навчання в Бохайському морі з 8 серпня по 8 вересня. Також вони оголосили про навчання у Жовтому морі з 7 по 15 серпня.