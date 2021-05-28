Про це повідомляє американський канал CNN.

Понад рік тому колишній президент Дональд Трамп вже публічно озвучував теорію щодо витоку вірус у з лабораторії в Ухані. Тоді Пекін обурився й відреагував на цю претензію доволі різко, звинувативши Трампа в спробі покласти всю відповідальність за наслідки пандемії на Китай.

Цього тижня з’явився розсекречений звіт розвідки, в якому стверджувалося, що кілька дослідників Інституту вірусології Уханя захворіли на коронавірус в листопаді 2019 року. Тоді їх довелося ушпиталити. Під тиском громадськості Байден наказав розвідувальній спільноті активізувати свої зусилля з метою повторного вивчення способу походження вірусу, включаючи ймовірність його виникнення внаслідок аварії в лабораторії.

Звісно, це знову викликало гнів Пекіну і спонукало його відновити конспірологічну теорію щодо американського походження вірусу.

“США взагалі не цікавляться фактами чи правдою, а також не зацікавлені в серйозному науковому дослідженні щодо походження. Їх єдиною метою є використання пандемії для стигматизації та політичних маніпуляцій, щоб перекласти провину”, – заявив речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь.

Крім того, Чжао послався на Форт Детрік, лабораторію біомедичних досліджень армії США в штаті Меріленд, яку китайські чиновники та державні ЗМІ бездоказово пов’язують з появою вірусу.

“Які таємниці приховані в оповитому підозрами Форті Детрік та понад 200 американських біолабораторіях у цілому світі?”, – додав Чжао.

Речник МЗС також відзначив, що США “зобов’язані дати світові пояснення”.

Теорія Форту Детрік почала з’являтися в повідомленнях державних ЗМІ Китаю в березні минулого року, але вона набула значної популярності у країні на початку цього року, приблизно в той час, коли Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) відвідала Ухань для вивчення походження вірусу.

Коли це розслідування завершилося, міністерство закордонних справ Китаю закликало США наслідувати їхній приклад “діяти позитивно, на основі науки та співпраці” й запросити експертів ВООЗ “для дослідження інформації”.

У березні ВООЗ оприлюднила звіт про своє розслідування в Китаї, дійшовши висновку, що “надзвичайно малоймовірною” є теорія просочення коронавірусу з лабораторії.

З точки зору Пекіну, недоцільно підтримувати нове розслідування, як би цього не хотів Вашингтон.

Напруга на тлі зближення

Канал зазначає, що вперше за останні кілька років Сполучені Штати та Китай, заявили про ймовірність переговорів про торгівлю.

Цього тижня головна торговельна перемовниця президента США Джо Байдена Кетрін Тай вперше поспілкувалася зі своїм китайським колегою Лю Хе телефоном. “Відверта” розмова, як зазначили в офісі Тай, не була офіційним відновленням торговельно-американських переговорів. Але чиновниця дійсно обговорила “свій поточний огляд торговельних відносин між США та Китаєм, одночасно порушуючи питання, що викликають занепокоєння”.

Міністерство торгівлі Китаю назвало розмову “чесною, прагматичною та конструктивною”.

Телефонний дзвінок був першим з моменту вступу Байдена на посаду. Його можна трактувати, як крок до відновлення торговельних відносин. Однак зміна керівництва у Вашингтоні не зняла всіх бар’єрів для відновлення торгівлі.

Нагадаємо, що Байден дав розвідці 90 днів на підготовку звіту щодо походження коронавірусу. Наразі у розвідників дві версії. Перша – коронавірус з’явився після витоку з лабораторії в Ухані. Друга – коронавірус людина отримала від тварини-носія.

Спільне дослідження походження COVID-19, проведене Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) і Китаєм, говорить про те, що коронавірус передався людині від летючих мишей через проміжну ланку. При цьому витік з лабораторії “вкрай малоймовірний”.