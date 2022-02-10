Китайська Народна Республіка (КНР) не збільшила закупівлі американських товарів на більше ніж 213 мільярдів доларів, як зобов'язалася тодішньому президентові Дональду Трампу. Китай виконав закупівлю експорту зі Сполучених Штатів менше ніж на 60%.

Про це повідомляє американське видання CNN.

Дональд Трамп та президент Китаю Сі Цзіньпін уклали угоду у 2020 році, перша фаза якої передбачала придбання Пекіном американського експорту на 200 мільярдів доларів більше, ніж у 2017 році. Виконати зобов’язання КНР мала до кінця 2021 року. Проте як проаналізувало нові торгові дані Міністерство торгівлі США за два роки було виконано лише 57% закупівлі.

Пандемія через коронавірус уповільнила торгівлю по всьому світу. Це сталося через всього кілька тижнів після підписання угоди. У виданні зазначили, що експерти ставилися до виконання угоди Китаєм скептично з самого початку. Вона встановлювала конкретні суми для різних категорій, зокрема на виробництво, сільське господарство, послуги та енергетику тощо.

“Після приблизно 18 місяців підвищення тарифів, яке майже зупинило торгівлю для деяких експортерів США, відносини з китайськими покупцями були зіпсовані, і їх довелося відновлювати”, — йдеться у повідомленні.

Від торговельної війни між США та Китаєм особливо постраждали фермери. Експорт сільськогосподарських товарів зі Штатів повернувся до рівня 2017 року. Наприклад, соєві боби не досягли плану більш ніж на 30%. Через високі тарифи адміністрація Трампа виплатила близько 28 мільярдів доларів, щоб допомогти фермерам залишитися на плаву.

Директор Національної економічної ради Білого дому Браян Діз заявив, що уряд США стурбований тим, що Китай не виконав свої зобов’язання. Він звинуватив деякі невдачі Китаю в “недостатній природі торговельної угоди”. На думку Браяна Діза, Китай можливо змусити виконувати свої домовленості й відновити торгові відносини. Чинна адміністрація Джо Байдена зосередиться на сферах, де дії Китаю становлять “стратегічні загрози економіці”.

“Ми кілька місяців цікавилися КНР (Китайською Народною Республікою) щодо її недоліків, але ми не бачили реальних ознак виконання зобов’язань щодо закупівлі, і наше терпіння вичерпується”, – сказав Адам Ходж, речник торгового представника США.

Підвищені тарифи були введені на китайські товари на суму 350 мільярдів доларів. До таких відносяться бейсболки, багаж, велосипеди, телевізори, кросівки тощо. Тарифи роблять для американських компаній дорожчий імпорт цих товарів із Китаю. Багато з них не виробляються у Сполучених Штатах темпами, які задовольняють попит.

Президент Альянсу американського виробництва Скотт Пол заявив, що Штати повинні змінити свою стратегію торгівлі через нездатність Китаю досягти цілей. За його словами, фундаментальні проблеми торгівлі між країнами полягають в державних підприємствах Китаю, великих державних субсидіях, крадіжках інтелектуальної власності, слабкому трудовому та екологічному законодавстві. Через це зберігається величезний розрив у торгівлі.

Президент США підтримує широкий законодавчий акт стосовно протидії економічному впливу Китаю. Байден закликає інвестувати мільярди доларів у виробництво напівпровідників у США й нарощувати національні ланцюги постачання. Зокрема він підтримує змінити торговельну політику, спрямовану на створення рівних умов для американського бізнесу. Законопроєкт прийняли, однак поки треба узгодити відмінності між версіями закону Палатою представників і Сенатом. Після чого він буде надісланий до столу Байдена для підписання закону.