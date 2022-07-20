Китайський уряд 19 липня попередив, що буде приймати "рішучі заходи", якщо відбудеться візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

З таким попередженням уряд КНР виступив після того, як у британській газеті Financial Times вийшла стаття про те, що Пелосі здійснить візит до Тайваню вже у серпні.

Спікерка Палати представників США, разом зі своєю делегацією, начебто планує також відвідати Індонезію, Японію, Малайзію та Сінгапур. Опісля вони деякий час поведуть у штаб-квартирі індо-тихоокеанського командування США на Гаваях, написали у Financial Times посилаючись на свої анонімні джерела.

Водночас у МЗС Тайваню заявили, що не отримували жодних повідомлень щодо можливого візиту американських посадовців.

У штабі Ненсі Пелосі інформацію британської газети прокоментували неоднозначно.

“Ми не підтверджуємо і не спростовуємо міжнародні візити завчасно через давні протоколи безпеки”, – заявив заступник начальника штабу Дрю Хеммілл.

Варто зауважити, що візит лідерки Демократичної партії США на Тайвань був запланований ще на квітень 2022 року. Однак тоді, через позитивний тест на COVID-19 у Пелосі, поїздку довелось перенести.

Вже тоді у Китаї заявляли, що цей візит серйозно повпливає на відносини між США та КНР.

Під час виступу у Пекіні 19 липня речник МЗС КНР Чжао Ліцзянь заявив, що будь-який візит Пелосі до Тайваню “серйозно підірве суверенітет та територіальну цілісність Китаю”.

“Якщо американська сторона наполегливо дотримуватиметься цього курсу, Китай обов’язково вживе рішучих і рішучих заходів, щоб твердо захистити свій національний суверенітет і територіальну цілісність. Сполучені Штати повинні нести повну відповідальність за всі наслідки, спричинені цим”, – сказав він.

У Держдепі США вже зреагували на погрози Китаю. Зокрема представник відомства Нед Прайс наголосив, що китайське МЗС “розглядало гіпотезу”.

“Це те, що я не буду робити тут”, – додав Прайс.

Додамо, що Тайвань зіштовхується зі зростаючим тиском з боку Китаю, який вважає острів своєю територією. Це питання є постійним подразником у китайсько-американських відносинах.

Однак Тайвань підбадьорює постійна підтримка з боку адміністрації президента США Джо Байдена, у якій неодноразово заявляли про тверду позицію щодо прихильності до острова.

Щодо Пелосі, то вона є давнім критиком Китаю. Однак у Білому домі не всі схвалюють можливий її візит до Тайваню, зауважили у Financial Times.

Деякі посадовці вважають, що візит Пелосі до Тайваню був би доречнішим у квітні, адже тоді його можна було б виправдати нещодавнім, на той час, повномасштабним вторгненням РФ в Україну.