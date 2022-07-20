Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
З таким попередженням уряд КНР виступив після того, як у британській газеті Financial Times вийшла стаття про те, що Пелосі здійснить візит до Тайваню вже у серпні.
Спікерка Палати представників США, разом зі своєю делегацією, начебто планує також відвідати Індонезію, Японію, Малайзію та Сінгапур. Опісля вони деякий час поведуть у штаб-квартирі індо-тихоокеанського командування США на Гаваях, написали у Financial Times посилаючись на свої анонімні джерела.
Водночас у МЗС Тайваню заявили, що не отримували жодних повідомлень щодо можливого візиту американських посадовців.
У штабі Ненсі Пелосі інформацію британської газети прокоментували неоднозначно.
“Ми не підтверджуємо і не спростовуємо міжнародні візити завчасно через давні протоколи безпеки”, – заявив заступник начальника штабу Дрю Хеммілл.
Варто зауважити, що візит лідерки Демократичної партії США на Тайвань був запланований ще на квітень 2022 року. Однак тоді, через позитивний тест на COVID-19 у Пелосі, поїздку довелось перенести.
Вже тоді у Китаї заявляли, що цей візит серйозно повпливає на відносини між США та КНР.
Під час виступу у Пекіні 19 липня речник МЗС КНР Чжао Ліцзянь заявив, що будь-який візит Пелосі до Тайваню “серйозно підірве суверенітет та територіальну цілісність Китаю”.
“Якщо американська сторона наполегливо дотримуватиметься цього курсу, Китай обов’язково вживе рішучих і рішучих заходів, щоб твердо захистити свій національний суверенітет і територіальну цілісність. Сполучені Штати повинні нести повну відповідальність за всі наслідки, спричинені цим”, – сказав він.
У Держдепі США вже зреагували на погрози Китаю. Зокрема представник відомства Нед Прайс наголосив, що китайське МЗС “розглядало гіпотезу”.
“Це те, що я не буду робити тут”, – додав Прайс.
Додамо, що Тайвань зіштовхується зі зростаючим тиском з боку Китаю, який вважає острів своєю територією. Це питання є постійним подразником у китайсько-американських відносинах.
Однак Тайвань підбадьорює постійна підтримка з боку адміністрації президента США Джо Байдена, у якій неодноразово заявляли про тверду позицію щодо прихильності до острова.
Щодо Пелосі, то вона є давнім критиком Китаю. Однак у Білому домі не всі схвалюють можливий її візит до Тайваню, зауважили у Financial Times.
Деякі посадовці вважають, що візит Пелосі до Тайваню був би доречнішим у квітні, адже тоді його можна було б виправдати нещодавнім, на той час, повномасштабним вторгненням РФ в Україну.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ Тайваню на початку травня заявив, що його острівна держава уважно вивчає вторгнення Росії в сусідню Україну, щоб отримати уроки, що стосуються її ситуації з Китаєм.
- Також повідомлялось, що китайський лідер Сі Цзіньпінь підписав директиву, яка дозволяє “невоєнне” використання збройних сил. Це викликало занепокоєння, що Пекін може готуватись до вторгнення у Тайвань під виглядом “спеціальної операції”, яку не класифікують як війну.