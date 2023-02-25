За інформацією ЗМІ, США володіють розвідданими про те, що уряд Китаю розглядає можливість надання Росії безпілотників і боєзапасів для використання у війні проти України.

Про це повідомляє CNN з посиланням на три джерела, знайомих з розвідкою.

За словами цих джерел, Пекін ще не прийняв остаточного рішення, але переговори між Росією та Китаєм щодо ціни та обсягу озброєння тривають.

З моменту повномасштабного вторгнення в Україну Росія неодноразово просила Китай надати БПЛА та боєзапаси і в останні місяці китайське керівництво місяців активно обговорювало, надсилати чи ні смертоносну допомогу, додали джерела.

За останніми даними розвідки США, Пекін схиляється до того, аби все ж надати Росії БПЛА та боєзапаси.

Минулого тижня США та їхні союзники почали публічно попереджати про потенційну військову підтримку Китаєм Росії, намагаючись утримати Пекін від просування вперед і переходу через точку неповернення.

Джерела не надали деталей щодо того, як розвідка США зрозуміла, що Китай готовий надати Росії обладнання, однак високопосадовці були досить стурбованими цією ситуацією і активно ділились розвідданими з союзниками.

Відповідаючи на запитання в п’ятницю про потенційний продаж летального обладнання Росії, речник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь сказав, що

“Китай завжди виважено та відповідально підходив до військового експорту та не продає зброю зонам конфлікту або воюючим сторонам”.

За словами джерел, надання безпілотників і боєзапасів – найімовірніше, для стрілецької зброї, а не важкої артилерії – означатиме значну ескалацію підтримки Китаєм Росії, яка на сьогодні в основному обмежувалася китайськими компаніями, що надають не смертоносне спорядження, таке як каски, бронежилети та супутникові зображення, для російських військ.

Це також забезпечило б потенційно значний приріст російських можливостей у критичний момент, адже боєзапаси у росіян на критично низькому рівні. Зокрема на днях очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин опублікував фото тіл десятків загиблих найманців, наголосивши, що у їхній смерті винне міноборони РФ, яке не забезпечило вагнерівців боєзапасами.

“Занепокоєння, яке ми маємо зараз, ґрунтується на інформації, яку ми маємо, про те, що вони розглядають можливість надання смертельної підтримки, і ми дуже чітко дали їм зрозуміти, що це спричинить серйозну проблему для нас і в наших стосунках”, — сказав держсекретар США Ентоні Блінкен на минулих вихідних.

Китайський колега Блінкена Ван І відповів на звинувачення США на початку цього тижня, заявивши, що позицію Китаю щодо України “можна просто назвати сприянням мирним переговорам”.

“Китай продовжуватиме твердо стояти на боці діалогу та миру та відіграватиме конструктивну роль у полегшенні ситуації”, — сказав він.

24 лютого Китай також запропонував “мирний план” для війни в Україні, до якого офіційні особи США залишаються дуже скептичними.

За останні місяці Росія придбала в Ірану сотні збройових безпілотників, але швидко їх втрачає, атакуючи українську інфраструктуру та цивільні райони.

Раніше Китай вагався щодо надання летального озброєння Росії через ризик міжнародних санкцій. Пекін все ще хоче, щоб надання будь-якої допомоги Москві було запереченим і не приписувалось КНР.

Власне тому чому більша частина нелетальної підтримки, яка надавалася російським військовим на сьогодні, була невеликою і здійснювалася через китайські компанії.

Як раніше повідомляв CNN, адміністрація Байдена безпосередньо сперечалася з Пекіном щодо цієї військової допомоги, щоб з’ясувати, чи був центральний уряд КНР співучасником такої допомоги.

Однак державні та приватні компанії Китаю не є віддаленими один від одного, тому у США припускають, що Пекін використовував приватні організації аби правдоподібно заперечувати участь офіційної влади у допомозі РФ.