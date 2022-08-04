Про це повідомляє британське видання The Guardian з посиланням на слова китайського державного мовника.
Навчання триватимуть до опівдня 7 серпня, з живими стрільбами. У КНР заявили, що під час цих бойових навчань залучено сили шести територій довкола острова. Протягом цього періоду усі кораблі та літаки не мають заходити у відповідні морські зони та повітряний простір.
Також визначені Китаєм зони для навчань знаходяться довкола Тайваню і місцями перекривають ділянки, які Тайвань вважає своїми територіальними водами, а подекуди — впритул до важливих портів. Керівництво Тайваню звинувачує Китай у де-факто блокаді.
Водночас в оборонному відомстві Тайваню сказали, що армія Тайваню — у звичайному режимі, проте слідкує за ситуацією.
- Нагадаємо, що 2 серпня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань , здійснивши перший візит американського посадовця найвищого рівня за 25 років і створивши відтак напружене протистояння з Китаєм, яке може призвести до більш агресивної військової позиції останнього.
- Перед візитом спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі китайські військові літаки демонстративно літали біля протоки, що відокремлює Тайвань від материкової КНР.
- Раніше Китай підтвердив свої суворі попередження, надіслані США щодо можливого візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.
- Згодом міністри закордонних справ “Великої сімки” написали спільну заяву, в якій закликали КНР зберегти мир та стабільність у Тайванській протоці.
- Голова російського МЗС Сергій Лавров назвав візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань “бажанням Вашингтона продемонструвати свою безкарність та своє беззаконня”.