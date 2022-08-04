На наступний день після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі Китай почав військові навчання довкола Тайваню.

Про це повідомляє британське видання The Guardian з посиланням на слова китайського державного мовника.

Навчання триватимуть до опівдня 7 серпня, з живими стрільбами. У КНР заявили, що під час цих бойових навчань залучено сили шести територій довкола острова. Протягом цього періоду усі кораблі та літаки не мають заходити у відповідні морські зони та повітряний простір.

Також визначені Китаєм зони для навчань знаходяться довкола Тайваню і місцями перекривають ділянки, які Тайвань вважає своїми територіальними водами, а подекуди — впритул до важливих портів. Керівництво Тайваню звинувачує Китай у де-факто блокаді.

Водночас в оборонному відомстві Тайваню сказали, що армія Тайваню — у звичайному режимі, проте слідкує за ситуацією.