За даними американської розвідки, всередині Китаю розуміють, що можуть стати наддержавою завдяки ослабленню сили і впливу США. Зокрема це потрібно, аби Штати не втручалися під час можливого вторгнення до Тайваню.

Про це повідомило The New York Times.

За словами директорки національної розвідки США Авріл Хейнс, уряд Китаю все більше переконується, що треба послабити вплив США. Вона наголосила, що країна зможе стати більш впливовою у світі державою, якщо досягне своїх целей.

Пекін дедалі більше кидає виклик США в економічному, технологічному, політичному та військовому відношенні у всьому світі. Авріл Хейнс назвала це “безпрецидентним пріоритетом”.

У США вважають, що китайська армія хоче стати до 2027 рок потужною, аби запобігти будь-якому втручанню США при вторгненні на Тайвань.

Американська розвідка наголосила, що Пекін дійшов висновку, що його ядерний потенціал є недостатнім. Саме тому країна прагне збільшити кількість ядерних шахт і міжконтинентальних балістичних ракет.

“Пекін не зацікавлений в угодах, що обмежують ядерні озброєння, і не піде на переговори, що закріплюють переваги США чи Росії”, — йдеться у звіті.