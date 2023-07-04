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Китай скасував запланований візит Борреля

Китай скасував візит Верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля, запланований на наступний тиждень, 4 липня повідомила речниця ЄС.

Вівторок, 4 липня 2023, 17:44
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Джерело: Reuters

Жодних причин для скасування не було названо, оскільки Європа прагне зменшити ризики, створені її тісними економічними відносинами з Китаєм, який Брюссель назвав “економічним конкурентом і системним суперником”.

“На жаль, китайські партнери повідомили нас, що заплановані дати наступного тижня вже неможливі, і тепер ми повинні шукати альтернативи”, — зазначила прессекретарка Набіла Массралі Reuters у письмовій заяві.

Боррель мав відвідати Пекін 10 липня, щоб зустрітися зі своїм китайським колегою та обговорити “стратегічні питання”, включаючи права людини та війну Росії проти України.

Посол ЄС у Китаї Хорхе Толедо зауважив на Всесвітньому форумі миру в Пекіні, що Китай та Європа, ймовірно, проведуть два особисті діалоги у вересні, один з питань економіки та торгівлі, а інший з цифрових питань, перед самітом лідерів.

“Ми хочемо співпрацювати з Китаєм, але нам потрібен прогрес, і він потрібен цього року”, — пояснив Толедо.

Це вже другий випадок цього року, коли поїздка Борреля була скасована. У квітні він не зміг приїхати через позитивний результат тесту на COVID-19.

У промові, яка була підготовлена ​​до виступу в Пекіні в квітні, Боррель зазначив, що ЄС не може довіряти Китаю, якщо він не прагне миру в Україні.

Раніше повідомляли, що Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель наступного тижня мав відвідати Китай для зустрічей з китайськими офіційними особами. Ця поїздка повинна була відбутися, коли Європа намагається з’ясувати, як впоратися з економічним суперництвом з Китаєм.

Теги: Боррель, візит до Китаю, дипломати, Європа, ЄС, скасування візиту

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