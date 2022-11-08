Китай скасував виступ голови Європейської ради Шарля Мішеля на церемонії відкриття великої торгової виставки через його критику широкомасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Попередньо записане відео Мішеля мало стати одним із кількох виступів світових лідерів і голів міжнародних організацій, включно з головою КНР Сі Цзіньпіном, на відкритті Китайської міжнародної імпортної виставки (CIIE), яка відбувалася 4 листопада.

Дипломати в коментарі агентству сказали, що вони здивовані тим, що промову не показали під час церемонії відкриття виставки.

“Президент Мішель був запрошений виступити на 5-му форумі Hongqiao Forum/CIIE в Шанхаї. На прохання китайської влади ми справді надали заздалегідь записане повідомлення, яке зрештою не було показано”, – розповів речник голови Євроради Баренд Лейтс.

Згідно з витягами з виступу президента Європейської ради, наданими європейським дипломатам, він мав розкритикувати “незаконну війну Росії проти України” і заявити, що Європа засвоює “важливі уроки” з огляду на російсько-українську війну.

За словами Шарля Мішеля, Європа надмірно залежить від Росії в постачаннях викопного палива, що призводить до торгового дисбалансу. Також він планував закликати Китай зробити більше для того, щоб покласти край кровопролиттю в Україні.

“Китай повинен зіграти свою роль у використанні свого впливу, щоб зупинити жорстоку війну Росії… через ваше так зване “безлімітне” партнерство з Росією”, – сказав Шарль Мішель у своєму відеозверненні, яке не показали, маючи на увазі пакт, про який Сі Цзіньпінь і Путін оголосили в Пекіні перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Очікується, що Сі Цзіньпінь та Мішель візьмуть участь і зустрінуться на саміті G20 на Балі наступного тижня. У виданні зазначили, що ніхто з МЗС Китаю або співорганізаторів виставки, Міністерства торгівлі Китаю та уряду міста Шанхая, не відповів на запит агентства про коментар.

За даними офіційного сайту виставки, серед інших високопоставлених осіб, які виступили на церемонії після лідера Китаю, були директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду, генеральний директор Всесвітньої торгової організації та президенти Індонезії, Шрі-Ланки та Білорусі.