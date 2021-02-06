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Китай схвалив COVID-вакцину Sinovac, яку замовила Україна

У суботу, 6 лютого, китайський регулятор медичних засобів схвалив вакцину проти коронавірусу компанії Sinovac Biotech для широкого використання.

Субота, 6 лютого 2021, 15:09

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ця вакцина стала другою, яку схвалили для загального користування в Китаї. У грудні в країні зареєстрували вакцину, розроблену державною Китайською національною фармацевтичною групою (Sinopharm).

Обидві вакцини, а також третій кандидат від Sinopharm вже використовувались у програмі вакцинації Китаю. Вдалося ввести понад 31 мільйон доз групам ризику. Четвертий кандидат від CanSino Biologics використовується серед військовослужбовців.

Вакцину CoronaVac від компанії Sinovac Life Sciences схвалили Індонезія, Туреччина, Бразилія, Чилі, Колумбія, Уругвай та Лаос.

Регулятор схвалив вакцину на основі незалежних клінічних досліджень.

Очікується, що завод “Sinovac Life Sciences”, що базується в Пекіні, зможе виробляти понад 1 млрд доз вакцини на рік. Вакцину вироблятимуть у формі порошку. Пізніше компанія планує виробництво препарат у флаконах та шприцах.

Китай планує надати 10 мільйонів доз вакцини для глобального механізму COVAX.

Випробування фази I та II у Китаї показали, що вакцина може безпечно викликати імунну відповідь у літніх людей. Її також тестували на учасниках у віці від трьох до 17 років.

При цьому компанія наголошує, що дані про захист людей віком від 60 років “обмежені”.

“Коли відповідні установи … використовують цю вакцину, потрібно оцінювати необхідність щеплення цього продукту з урахуванням стану здоров’я та ризику впливу цієї вікової групи”, – додає він.

Ефективність вакцини Sinovac

Вакцину Sinovac тестували незалежні експерти у Бразилії, Туреччині та Індонезії. При цьому вчені вказали різні показники ефективності.

Вакцина була визнана ефективною проти хвороби COVID-19 на 50,65% під час дослідження у Бразилії.

“У Бразилії через 14 днів після вакцинації двома дозами вакцини за графіком 0, 14 днів ефективність проти COVID-19 склала 50,65% для всіх випадків, 83,70% для випадків, що потребують лікування, і 100,00% для госпіталізованих, важких і летальних випадків”, – повідомили у компанії.

Водночас у фахівці з Туреччини заявили про 91,25% ефективності. Висновок зроблено на основі попереднього аналізу 29 випадків. У дослідженні Індонезії рівень ефективності становив 65,3%.

  • Про те, чому Україна обрала саме китайську вакцину, чи планує закуповувати інші, кого вакцинуватимуть, коли та чи робитимуть це примусово, — в матеріалі #Букв.
Теги: Sinovac, вакцина, Коронавірус

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