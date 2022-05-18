Експорт китайських технологій до РФ різко скоротився після того, як у березні цього року уряд США запровадив антиросійські санкції. За словами міністерки торгівлі США Джини Раймондо, це можна оцінити як настороженість КНР щодо порушення торгових заборон.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Зазначається, що у березні постачання китайських ноутбуків до Росії впало на 40% у порівнянні з лютим. Експорт смартфонів скоротився на 2/3, а експорт обладнання телекомунікаційних мереж впав на 98%.

Чи готовий Китай допомагати Росії протистояти Західним санкціям – питання відкрите. Однак експортні дані свідчать про те, що Пекін не бажав порушувати торгові заборони, ймовірно побоюючись реакції США, які могли б обмежити продаж технологій китайським компаніям.

Антиросійські санкції вимагають від світових компаній дотримуватись запроваджених заборон, якщо ці компанії використовують виробниче обладнання або програмне забезпечення США для виробництва комп’ютерних чіпів. За даними аналітиків, більшість компаній світу, зокрема і китайські, використовують саме програмне забезпечення або обладнання із США.

Сполучені Штати Америки разом з 37 країнами розробили торговельні обмеження, щоб вдарити по військовій та високотехнологічній сферах Росії після початку повномасштабної війни в Україні. Санкції забороняють продаж комп’ютерних чіпів, телекомунікаційного обладнання, лазерів, авіоніки та морської техніки багатьом російським покупцям.

Вважається, що ці заборони зменшують здатність Росії виробляти частину військової техніки.

Однак ці заборони не стосуються експорту до РФ споживчих товарів, таких як ноутбуки, смартфони тощо. Але юристи з торгівлі кажуть, що деякі компанії взагалі припинили поставки електронних товарів до Росії, незалежно від того, чи порушують окремі товари правила.

“Багато компаній просто припиняють експорт до Росії. Вочевидь, вторгнення в іншу країну та вбивства людей мають більший вплив на політичні рішення компаній”, – сказав Кевін Вольф, колишній високопоставлений чиновник міністерства торгівлі США, який зараз є партнером Akin Gump Strauss Hauer & Feld.

Та навіть якщо деякі технологічні компанії більше не продають безпосередньо в Росії, їхня продукція все одно може потрапити на сірий ринок, вважає Набіла Попал, директора з досліджень глобального ринку пристроїв IDC.

“Досвідчені трейдери знайдуть спосіб залучити їх”, – сказала вона.