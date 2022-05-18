Про це повідомляє американське видання The Washington Post.
Зазначається, що у березні постачання китайських ноутбуків до Росії впало на 40% у порівнянні з лютим. Експорт смартфонів скоротився на 2/3, а експорт обладнання телекомунікаційних мереж впав на 98%.
Чи готовий Китай допомагати Росії протистояти Західним санкціям – питання відкрите. Однак експортні дані свідчать про те, що Пекін не бажав порушувати торгові заборони, ймовірно побоюючись реакції США, які могли б обмежити продаж технологій китайським компаніям.
Антиросійські санкції вимагають від світових компаній дотримуватись запроваджених заборон, якщо ці компанії використовують виробниче обладнання або програмне забезпечення США для виробництва комп’ютерних чіпів. За даними аналітиків, більшість компаній світу, зокрема і китайські, використовують саме програмне забезпечення або обладнання із США.
Сполучені Штати Америки разом з 37 країнами розробили торговельні обмеження, щоб вдарити по військовій та високотехнологічній сферах Росії після початку повномасштабної війни в Україні. Санкції забороняють продаж комп’ютерних чіпів, телекомунікаційного обладнання, лазерів, авіоніки та морської техніки багатьом російським покупцям.
Вважається, що ці заборони зменшують здатність Росії виробляти частину військової техніки.
Однак ці заборони не стосуються експорту до РФ споживчих товарів, таких як ноутбуки, смартфони тощо. Але юристи з торгівлі кажуть, що деякі компанії взагалі припинили поставки електронних товарів до Росії, незалежно від того, чи порушують окремі товари правила.
“Багато компаній просто припиняють експорт до Росії. Вочевидь, вторгнення в іншу країну та вбивства людей мають більший вплив на політичні рішення компаній”, – сказав Кевін Вольф, колишній високопоставлений чиновник міністерства торгівлі США, який зараз є партнером Akin Gump Strauss Hauer & Feld.
Та навіть якщо деякі технологічні компанії більше не продають безпосередньо в Росії, їхня продукція все одно може потрапити на сірий ринок, вважає Набіла Попал, директора з досліджень глобального ринку пристроїв IDC.
“Досвідчені трейдери знайдуть спосіб залучити їх”, – сказала вона.
- Нагадаємо, український Центр протидії дезінформації назвав фейком інформацію про те, що Китай від початку війни підтримує дії Кремля та виступає з ним проти розширення НАТО на Схід.
- Також лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпін наголосив на повазі до суверенітету України та необхідності припинення вогню між сторонами конфлікту.
- Раніше у міністерстві оборони США повідомили, що на даному етапі не помітили ознак того, щоб Китай якось допомагав Росії у війні проти України.
- Окрім цього, одна з найбільших китайських компаній по виробництву дронів DJI Technology Co заявила про тимчасовий вихід з українського та російського ринків. У компанії зауважили, що не хочуть, аби їх дрони використовували у бойових діях.