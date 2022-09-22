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Китай сподівається на якнайшвидше закінчення війни в Україні

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заяив своєму польському колезі Збігнєву Рау в кулуарах засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку в середу, що розширена та затяжна "криза в Україні не відповідає інтересам усіх сторін".

Четвер, 22 вересня 2022, 21:59
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Про це інформує Reuters.

Китай сподівається, що “полум’я війни” згасне якнайшвидше, заявив Ван у заяві міністерства закордонних справ Китаю 22 вересня.

Під час своєї першої особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним після його вторгнення в Україну, президент Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв “рішучу підтримку” спільних “основних інтересів”. Водночас Пекін має “питання” до очільника Кремля, який кинув армію на затяжну і безперспективну війну, що триває сьомий місяць.

Раніше професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер заявив, що Китай допустив початок повномасштабної війни в Україні, тому має нести відповідальність.

На його переконання, китайський уряд справді погано бере на себе відповідальність. Снайдер пояснив, що китайці воліли б вдавати, що не ухвалюють жодних рішень, що всі рішення приймають американці, проте у випадку цієї війни “Америка намагалася її зупинити, але не змогла. А китайці не намагалися це зупинити, але мали таку можливість”.

Натомість у лютому Путіну дали дозвіл на цю війну. А потім, коли це почалося, вони також могли її зупинити, але просто дозволили цьому статися.

Отже, за словами історика, це війна Китаю. Китай несе фундаментальну відповідальність за цю повномасштабну війну.

Теги: засідання ООН, заява, Китай, позиція Китаю, російсько-українська війна

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