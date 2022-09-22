Китай сподівається на якнайшвидше закінчення війни в Україні

Про це інформує Reuters.
Китай сподівається, що “полум’я війни” згасне якнайшвидше, заявив Ван у заяві міністерства закордонних справ Китаю 22 вересня.
Під час своєї першої особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним після його вторгнення в Україну, президент Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв “рішучу підтримку” спільних “основних інтересів”. Водночас Пекін має “питання” до очільника Кремля, який кинув армію на затяжну і безперспективну війну, що триває сьомий місяць.
Раніше професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер заявив, що Китай допустив початок повномасштабної війни в Україні, тому має нести відповідальність.
На його переконання, китайський уряд справді погано бере на себе відповідальність. Снайдер пояснив, що китайці воліли б вдавати, що не ухвалюють жодних рішень, що всі рішення приймають американці, проте у випадку цієї війни “Америка намагалася її зупинити, але не змогла. А китайці не намагалися це зупинити, але мали таку можливість”.
Натомість у лютому Путіну дали дозвіл на цю війну. А потім, коли це почалося, вони також могли її зупинити, але просто дозволили цьому статися.
Отже, за словами історика, це війна Китаю. Китай несе фундаментальну відповідальність за цю повномасштабну війну.
- Колишній прем’єр-міністр Великої Британії (з 1997 по 2007 рік) Тоні Блер заявив, що війна в Україні показує, що домінування Заходу підходить до кінця, оскільки Китай підіймається до статусу наддержави у партнерстві з РФ в одній із найважливіших точок перелому за століття.
- Під час своєї першої особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним після його вторгнення в Україну, президент Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв “рішучу підтримку” спільних “основних інтересів”. Водночас Пекін має “питання” до очільника Кремля, який кинув армію на затяжну і безперспективну війну, що триває сьомий місяць.
- Шанхайська організація співробітництва, створена переважно зусиллями РФ та Китаю, поповниться новим членом – до її складу вступає Іран. На саміті ШОС у Самарканді Ісламська республіка підписала меморандум про зобов’язання у центральноазіатському органу безпеки, що відкриває їй шлях для повноправного членства у ШОС.