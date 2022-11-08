Для Росії найбільшим серед торговельних партнерів став Китай. Торгівля з Європейським Союзом зменшилася на 43% після накладених санкцій.

Про це повідомив Financial Times.

За розрахунками німецького Інституту світової економіки, протягом червня-серпня російський імпорт товарів скоротився на 24% у річному вимірі. Це призвело до щомісячного розриву в імпорті на суму 4,5 млрд доларів. Такий ефект стався внаслідок запроваджених санкцій проти Росії.

На 23% зросла російська торгівля з Китаєм. У такий спосіб зроблено другу за величиною економіку світу головним торговельним партнером Росії.

На початку широкомасштабного нападу на Україну Кремль приховав більшість даних про зовнішню торгівлю. Влада Китаю ж звітувала, що у жовтні вартість імпорту та експорту між країнами зросла на 35% в річному вимірі. Водночас зростання показує менший річний темп, ніж у попередні три місяці. Тому показники різко контрастують із загальним скороченням торгівлі Китаю.

Порівняно з вереснем у жовтні скоротився експорт та імпорт російських товарів на 2,6% і 0,4%. Щомісячні обсяги світової торгівлі знизилися на 0,8%, враховуючи скорочення торгівлі в Німеччині та США.