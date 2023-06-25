Китай та РФ знову заблокували міжнародну ініціативу стосовно створення трьох великих морських заповідників біля берегів Антарктиди для протидії змінам клімату та захисту крихких океанічних екосистем.

Джерело: DW

Москва та Пекін уже кілька років блокують ініціативу. Занепокоєння Росії та КНР викликають особливості нормативно-правового статусу територій потенційних заповідників — зокрема стосовно прав на вилов риби в цих водах.

Представники природоохоронних організацій, які брали участь у щорічному засіданні Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (CCAMLR, АНТКОМ) зазначили, що “ця спеціальна сесія завершилася, так само як і попередні шість щорічних засідань: дві країни заблокували процес створення мережі морських природних територій, що охороняються в Південному океані, попри згоду 25 інших членів CCAMLR”.

Ініціативу створення нових заповідників з 2010 року просували Австралія, Франція та Євросоюз. У 2017 році її масштаби було дещо урізано, щоб заручитися активнішою підтримкою з боку делегатів. У нинішньому варіанті вона передбачала створення трьох зон, що охороняються — у східній Антарктиці, в морі Ведделла і біля Антарктичного півострова — загальною площею майже в 4 млн квадратних кілометрів.

Створення заповідників, наголошують експерти, допомогло б в охороні низки видів тварин, що забезпечують біорізноманіття регіону. Та акцентують, що в умовах глобального потепління захист природи Антарктики особливо актуальний.

Зауважимо, 19 червня члени Організації Об’єднаних Націй прийняли перший в історії договір про захист Світового океану, глава організації Антоніу Гутерріш привітав історичну угоду, яка дає океану “шанс для боротьби”.