Джерело: DW
Москва та Пекін уже кілька років блокують ініціативу. Занепокоєння Росії та КНР викликають особливості нормативно-правового статусу територій потенційних заповідників — зокрема стосовно прав на вилов риби в цих водах.
Представники природоохоронних організацій, які брали участь у щорічному засіданні Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (CCAMLR, АНТКОМ) зазначили, що “ця спеціальна сесія завершилася, так само як і попередні шість щорічних засідань: дві країни заблокували процес створення мережі морських природних територій, що охороняються в Південному океані, попри згоду 25 інших членів CCAMLR”.
Ініціативу створення нових заповідників з 2010 року просували Австралія, Франція та Євросоюз. У 2017 році її масштаби було дещо урізано, щоб заручитися активнішою підтримкою з боку делегатів. У нинішньому варіанті вона передбачала створення трьох зон, що охороняються — у східній Антарктиці, в морі Ведделла і біля Антарктичного півострова — загальною площею майже в 4 млн квадратних кілометрів.
Створення заповідників, наголошують експерти, допомогло б в охороні низки видів тварин, що забезпечують біорізноманіття регіону. Та акцентують, що в умовах глобального потепління захист природи Антарктики особливо актуальний.
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