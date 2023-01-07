Китай укотре відмовився приймати від США вакцини проти COVID-19 – Bloomberg

Китай відхилив неодноразові пропозиції США, які хотіли передати Пекіну вакцини проти коронавірусу, на тлі пандемії COVID-19, яка швидко поширюється КНР. Ця відмова призвела до розчарування американських посадовців, які стурбовані відновленням пандемії.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами офіційних осіб США, які говорили на умовах анонімності, Сполучені Штати стурбовані зростанням кількості нових варіантів COVID-19 і впливом пандемії на економіку Китаю, тому неодноразово пропонували Пекіну вакцини мРНК та іншу допомогу уряду президента Сі Цзіньпіна через приватні канали.

Представники США також запропонували непрямі способи постачання вакцин, намагаючись врахувати політичну чутливість Китаю щодо прийняття іноземної допомоги.

Пропозиції США були зроблені високопоставленими дипломатами, зокрема під час грудневої поїздки до Китаю помічником держсекретаря Даніелем Крітенбрінком і старшим директором Ради національної безпеки Лорою Розенбергер, а також через посадовців охорони здоров’я та посередників. Хоча офіційні особи США публічно заявили, що вони запропонували Китаю вакцини, повний обсяг цього охоплення раніше не повідомлявся.

На регулярному брифінгу для преси в Пекіні в п’ятницю речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що китайських вакцин та медичних засобів “загалом є достатньо”.

“У нас достатньо вакцин, щоб люди, мали доступ до них. Ми продовжуватимемо працювати з міжнародним співтовариством, включаючи США, щоб краще впоратися з викликом Covid і захистити життя та здоров’я людей”, — сказала вона.

Незрозуміло, наскільки корисними будуть вакцини, які має КНР, оскільки в Китаї шалено поширений варіант Omicron, для боротьби зх яким більш ефективні препарати Paxlovid від Pfizer Inc.

Більшою проблема для КНР полягає у тому, аби переконати населення похилого віку вакцинуватись. Станом на листопад 2022 року у Китаї вакциновано лише близько 2/3 людей віком 80+.

Крім того, прийняти вакцини від США, ймовірно, не буде політично вигідно для Сі Цзіньпіна, оскільки це приверне увагу до неспроможності Пекіна розробити власну мРНК-вакцину в той час, коли Китай наполягає на самозабезпеченні в умовах ширшої стратегічної боротьби зі США. Китай історично стримано сприймав зовнішню допомогу під час криз.

Зростаюче розчарування, яке поділяють обидві сторони, підкреслює, наскільки важко буде США та Китаю стабілізувати відносини після зустрічі Сі та президента Джо Байдена на Балі минулого року. Це також підкреслює значну недовіру та підозру, які залишаються між двома найбільшими економіками світу.

“Пропагандистський наратив адміністрації Сі щодо Covid-19 давно наголошує на його “успіху” як результаті унікальних політичних інституцій Китаю, і тому це штучно обмежує доступ до зовнішніх вакцин”, — сказала Джуд Бланшетт, голова кафедри китайських досліджень у Центрі стратегічних досліджень.

“Навіть у розпал катастрофічного спалаху Covid Пекін продовжує наголошувати на вакцинальному націоналізмі — рішенні, яке, безсумнівно, призведе до непотрібних смертей”, — сказала Бланшетт.

На початку, коли помирали десятки тисяч американців, Китай підтримував свій підхід із суворими карантинами, обмеженнями на поїздки та жорстким маскуванням, наполягаючи, що вони рятують життя і явно натякав, що США необачно вбивають своїх людей. Але тепер Китай раптово дозволив вірусу поширюватися, різка зміна, яка сталася через кілька днів після спонтанних вуличних протестів проти карантину.

Як наслідок, за останні тижні США збільшили свої пропозиції, сказало одне з джерел. Обидві сторони продовжують говорити через канали охорони здоров’я, сказав інший учасник, додавши, що відповідь Китаю на неодноразові пропозиції США була твердою. Щоразу китайські чиновники заявляли своїм співрозмовникам у США, що Пекін тримає ситуацію під контролем і, за словами людей, не потребує допомоги.

У Китаї ніколи не було браку доступу до вакцин мРНК. Китайська компанія Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. отримала ліцензію на вакцину, розроблену BioNTech SE та Pfizer, майже три роки тому та планувала розповсюдити 100 мільйонів доз у країні, але влада Пекіна досі не надала регуляторного дозволу.

Адміністрація Сі Цзіньпіня офіційно визнала близько 30 смертей від Covid після того, як на початку грудня вона відмовилася від суворого контролю пандемії, що спонукало уряди в усьому світі запровадити обмеження для китайських мандрівників. Китай заявив, що перехід був правильною політикою, оскільки Omicron не такий смертоносний, як інші варіанти.

Під час брифінгу в четвер Лю Пенгю, речник посольства Китаю у Вашингтоні, заперечив припущення про те, що його вакцини неефективні.

Лю цитував дослідження Університету Гонконгу, яке показало, що три дози CoronaVac від Sinovac Biotech Ltd. були ефективними на 97% проти важкої хвороби або смерті, що приблизно відповідає трьом дозам мРНК-вакцини. Він додав, що Китай зробив 3,4 мільярда щеплень у країні та має річну виробничу потужність у 7 мільярдів доз, що робить Китай гравцем в експорті вакцин.

“Китай може не тільки задовольнити внутрішній попит, але й постачати в інші країни, які цього потребують”, — сказав він журналістам. “Ми також працюємо над модернізацією вакцин, щоб зробити їх більш ефективними, і зміцнюємо щеплення, щоб впоратися з можливими новими варіантами, щоб ми продовжували відігравати конструктивну роль у глобальній боротьбі з Covid”.

Уряди та посадові особи охорони здоров’я з усього світу прагнуть від Китаю більшої прозорості. Уряд Сі Цзіньпіня довгий час блокував іноземні розслідування походження Covid, розчаровуючи американських чиновників, і Всесвітня організація охорони здоров’я цього тижня просила надати більше даних з Китаю.

Американські чиновники ще більше обурилися через те, що Китай погрожував помстою через вимоги США та інших країн, щоб мандрівники, які приїжджають з Китаю, надавали докази негативного тесту на Covid-19. Однак незрозуміло, як це буде виглядати, оскільки Китай вже вимагає від мандрівників проходити ПЛР-тест перед в’їздом.

На запитання цього тижня, чи його турбує те, як Китай бореться з вірусом, Байден відповів: “Ну, так”.

“Ми запропонували КНР вакцини від Covi”, — заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс 6 січня. “Вони публічно сказали, що цінують пропозицію, але зараз вона їм не потрібна. Звичайно, ми продовжимо обговорювати це з ними”.