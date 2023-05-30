Джерело: Reuters.

Адміністрація президента Джо Байдена обговорювала можливість переговорів між главами міністерств оборони.

“Вночі КНР повідомила США, що вони відхилили наше запрошення на початку травня для міністра Остіна зустрітися з міністром національної оборони КНР Лі Шанфу в Сінгапурі”, — зазначили в Пентагоні.

За даними видання, деякі аналітики з питань безпеки сказали, що можливою причиною відмови є роздратування Пекіна санкціями Вашингтону проти Лі Шанфу. Обмеження було введені за “нібито за допомогу у передачі бойових літаків Су-35 та обладнання ракетних систем С-400 від російського продавця зброї “Рособоронекспорт” до Китаю”.

У Пентагоні схильні до формату відкритого спілкування, аби “забезпечити те, щоб конкуренція не переросла в конфлікт”. 2 червня у Сінгапурі проведуть двосторонні зустрічі з колегами з усього регіону. Там керівники оборонних відомств і зустрінуться.