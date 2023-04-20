Засекречений звіт розвідки США свідчить про те, що Пекін не відповів на запит російської ПВК "Вагнер" про озброєння на початку 2023 року. Російські найманці безрезультатно зверталася до Китаю з проханням про постачання зброї, водночас отримали обіцяне озброєння від Білорусі та Сирії.

Про це повідомляє Financial Times.

Згідно з раніше непублікованим документом, представники групи “Вагнер”, очолювана соратником Путіна Євгеном Пригожиним, “шукали боєприпаси та обладнання” з Китаю “на початку 2023 року”.

Прямий запит ПВК до Китаю свідчить про певну впевненість, що Пекін буде відкритий для надання озброєння Москві, виходячи за межі інших нелетальних форм підтримки військової кампанії, наданої китайськими компаніями.

Проте, станом на початок січня Китай “не відправляв ПВК “Вагнер” ніякої зброї, навіть для випробувань, і не мав контактів з найманцями щодо постачань”, зазначили у звіті.

США публічно заявляли, що Китай розглядає можливість постачати Росії летальне озброєння для поповнення важливих запасів боєприпасів, артилерії та ракет, але немає жодних доказів того, що Пекін надав таку допомогу.

Однак високопосадовці, відповідальні за російську промисловість озброєнь, були помічені під час державного візиту Сі Цзіньпіна до Москви минулого місяця, тоді як міністр оборони Китаю щедро похвалив Путіна на зустрічі в Кремлі на початку цього тижня.

Зустрічі викликали занепокоєння серед західних офіційних осіб щодо того, що Китай, який уже дав Росії економічний рятувальний круг, аби подолати наслідки західних санкцій, може наблизитися до того, щоб напряму допомогти Росії у військових зусиллях.

У Пекіні не прокоментували заяви США про те, що “Вагнер” звертався за озброєння. Водночас Китай неодноразово заперечував, що має плани постачати зброю Росії.

Натомість розвідка США звітувала, що Білорусь та Сирія надали згоду на продаж озброєння.

У звіті США мовиться, що Білорусь “вже поставила 50% озброєння” до початку січня і запропонувала надіслати ще 300 000 гранатометних пострілів ВОГ-17. “Вагнер” також придбав у Сирії шість гранатометів SPG-9 і 180 гранат.

Інші оприлюднені оцінки розвідки США детально описують розбіжності між російським військовим керівництвом і Пригожиним через його звинувачення в тому, що міністерство оборони РФ не постачало достатню кількість зброї його найманцям в Україні. У документах мовиться, що посадовці вважають його скарги “законними та прагнуть збільшити боєприпаси для групи”.

Ще один документ розвідки свідчить про те, що ПВК “Вагнер” ​​планує відновити вербування в’язнів для “Проекту 42174”, спрямованого на вербування, навчання та інтеграцію російських засуджених у підрозділи групи ​​в Україні. Високопоставлені посадові особи ПВК “Вагнер” працювали над усуненням “розбіжностей” між підрядниками ПВК та бойовиками, пораненими під час бойових дій.

21 лютого лідер російських найманців Євгеній Пригожин звинуватив російського міністра оборони та начальника генштабу в тому, що вони позбавили його бійців боєприпасів і намагалися знищити “Вагнера” – діях, які він назвав еквівалентними державній зраді.

На початку березня голова російської приватної військової компанії “Вагнер” заявив, що не отримує від Москви необхідних боєприпасів для того, щоб взяти під контроль Бахмут. Пригожин поскаржився на нестачу боєприпасів та заявив, що це може бути “звичайна бюрократія або зрада”.

Згодом повідомлялося, що засновник приватної військової компанії “Вагнер” Євген Пригожин поступово повертає прихильність очільника Кремля Володимира Путіна.

Зазначимо, колишні в’язні, яких було завербовано до приватної військової компанії Євгена Пригожина “Вагнер”, зізналися у розстрілах та вбивстві українців.