На брифінгу в МЗС, який тривав понад 90 хвилин, речниця і помічниця міністра закордонних справ Хуа Чуньін ухилилася від понад 11 запитань щодо дій Росії в Україні. Вони включали повторні запити про те, чи вважатиме Пекін дії Росії вторгненням і чи не порушують вони територіальну цілісність України.

Хуа додала, що Китай почне імпортувати російську пшеницю з метою послабити вплив західних санкцій на Росію.

“Питання України має дуже складне історичне підґрунтя. Воно розвинулося до нинішньої ситуації завдяки спільній дії різних факторів… безпека має бути питанням спільної співпраці та стійкої безпеки, а законні турботи про безпеку всіх сторін мають бути поважним”, – сказала Хуа, уважно дотримуючись коментарів, зроблених напередодні.

Китай “уважно стежить за останніми подіями” і закликає сторони “проявити стриманість, щоб уникнути виходу ситуації з-під контролю”, — неодноразово заявляла Хуа.

Після запитань багатьох ЗМІ про те, чи вважає Китай дії Росії вторгненням, Хуа запитала журналістів: “Чому ви одержимі цим питанням?”

“Ви можете запитати американську сторону. Вони продовжують розпалювати вогонь… Ви можете запитати їх, чи планують вони гасити вогонь”.

Китайська митна адміністрація також заявила, що з 24 лютого почне дозволяти імпорт пшениці з Росії. Раніше цього місяця обидві країни оголосили про угоду щодо імпорту Китаєм російської пшениці під час візиту Путіна до Пекіна для зустрічі з президентом Сі та участі у відкритті зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Дружба між Китаєм і Росією: Пекін займає складну позицію, намагаючись збалансувати поглиблення зв’язків з Москвою. Попри те, що Китай і Росія не є військовими союзниками, вони все частіше виступають єдиним фронтом проти того, що вони вважають втручанням Заходу у їхні справи та регіони.