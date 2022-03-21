Про це повідомляє британський телеканал Sky News.
Міністерство закордонних справ Китаю ухвалило таке рішення після розмови лідера Сі Цзіньпіня із президентом США Джо Байденом. Тоді американський політик попередив Пекін про наслідки, які матиме КНР через можливу допомогу Росії для військових дій в Україні. Зокрема Захід може застосувати санкції.
Такий крок може змусити китайського лідера обрати ринок надалі. КНР надалі може зіткнутися із тим, що необхідно буде вибрати між давніми прибутковими торговельними відносинами із Заходом і зростаючим стратегічним партнерством з Москвою.
- Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Китаю Ле Юйчен засудив санкції проти Росії. Він заявив, що Захід зловживає ними.
- Президент США Джо Байден намагався переконати Президента Китаю Сі Цзіньпіня не допомогати Росії у її війні проти України, а також розповів, що чекатиме на Китай, якщо він підтримуватиме РФ фінансово.
- Китайський влогер Ванґ Цзизянь, який мешкає в Одесі, почав публікувати в мережі відео про ситуацію в місті. В КНР його почали називати “національним зрадником” та тиснути на нього, щоб він видалив відео.
- Війна в Україні не в інтересах Китаю — китайські медіа про розмову Сі Цзіньпіня та Байдена.
- РФ сподівається як на військову, так і фінансову допомогу Китаю на тлі війни в Україні. Серед допомоги, зокрема військові харчові набори, відомі в США як “їжа, готова до вживання” або MRE.
- Китайські акції, що котируються в Гонконгу, 14 березня пережили найгірший день з часів світової фінансової кризи через побоювання щодо готовності Китаю надати військову допомогу РФ.