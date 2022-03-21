Про це повідомляє британський телеканал Sky News.

Міністерство закордонних справ Китаю ухвалило таке рішення після розмови лідера Сі Цзіньпіня із президентом США Джо Байденом. Тоді американський політик попередив Пекін про наслідки, які матиме КНР через можливу допомогу Росії для військових дій в Україні. Зокрема Захід може застосувати санкції.

Такий крок може змусити китайського лідера обрати ринок надалі. КНР надалі може зіткнутися із тим, що необхідно буде вибрати між давніми прибутковими торговельними відносинами із Заходом і зростаючим стратегічним партнерством з Москвою.