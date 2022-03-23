КНР поки не має намірів жодним чином надавати воєнну підтримку РФ. За діями КНР під час війни уважно спостерігають США.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Після перемовин президента США Байдена та лідера КНР Сі Цзіньпіна 18 березня не було зафіксовано ознак, що Пекін готується до надання допомоги РФ. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що не може прогнозувати майбутнє, тому Штати уважно спостерігають за наступними кроками Китаю.

“Ми будемо продовжувати контролювати це питання. І президент Байден ясно пояснив президенту Сі наслідки надання Росії будь-якого обладнання, і китайська сторона це дуже добре розуміє”, – сказав чиновник.

Зазначимо, що Байден попередив Пекін, які наслідки можуть чекати у разі матеріальної підтримки Росії у війні проти України. Зустріч ініціювали після того, як РФ попросила надати військову техніку. Така заява викликала занепокоєння Штатів щодо можливості Пекіна підірвати зусилля українських сил захистити власну країну.