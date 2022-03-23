Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Після перемовин президента США Байдена та лідера КНР Сі Цзіньпіна 18 березня не було зафіксовано ознак, що Пекін готується до надання допомоги РФ. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що не може прогнозувати майбутнє, тому Штати уважно спостерігають за наступними кроками Китаю.
“Ми будемо продовжувати контролювати це питання. І президент Байден ясно пояснив президенту Сі наслідки надання Росії будь-якого обладнання, і китайська сторона це дуже добре розуміє”, – сказав чиновник.
Зазначимо, що Байден попередив Пекін, які наслідки можуть чекати у разі матеріальної підтримки Росії у війні проти України. Зустріч ініціювали після того, як РФ попросила надати військову техніку. Така заява викликала занепокоєння Штатів щодо можливості Пекіна підірвати зусилля українських сил захистити власну країну.
- Нагадаємо, китайські акції, що котируються в Гонконгу, 14 березня пережили найгірший день з часів світової фінансової кризи через побоювання щодо готовності Китаю надати військову допомогу РФ.
- Голова Офісу Президента Андрій Єрмак очікує, що голова КНР Сі Цзіньпін та Президента України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову.
- Заступник міністра закордонних справ Китаю Ле Юйчен засудив санкції проти Росії. Він заявив, що Захід зловживає ними.
- Також Китай надасть Україні 10 млн юанів, що становить понад 1,5 млн доларів. Кошти передадуть до Червоного Хреста для гуманітарної допомоги.
- Китай та Пакистан занепокоєні масштабними обмеженнями проти Росії. Як зазначили у МЗС Китаю, країни остерігаються “побічних ефектів односторонніх санкцій”.