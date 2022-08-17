Про це повідомляє Reuters.
У заяві міністерства оборони КНР зазначили, що участь Китаю у спільних військових навчаннях з РФ “не пов’язана з поточною міжнародною та регіональною ситуацією”. Адже участь у навчаннях є частиною двосторонньої угоди про співпрацю з Росією.
Востаннє такі навчання відбулися у 2018 році, коли вперше в них брав участь Китай.
“Метою військових навчань є поглиблення практичної та дружньої співпраці з арміями країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної взаємодії між сторонами-учасниками та зміцнення здатності реагувати на різні загрози безпеці”, – йдеться у повідомленні Міноборони КНР.
Минулого місяця Росія оголосила про плани провести навчання “Схід-2022” з 30 серпня до 5 вересня попри те, що РФ веде повномасштабну війну в Україні. Тоді було сказано, що деякі іноземні сили братимуть участь у навчаннях.
У повідомленні Reuters зауважили, що під керівництвом президента Китаю Сі Цзіньпіна та його російського колеги Володимира Путіна Пекін і Москва дедалі більше зближуються.
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