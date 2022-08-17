Китай відправить своїх військових до Росії на спільні військові навчання "Схід-2022", участь також візьмуть Індія, Білорусь, Монголія, Таджикистан та низка інших країн.

Про це повідомляє Reuters.

У заяві міністерства оборони КНР зазначили, що участь Китаю у спільних військових навчаннях з РФ “не пов’язана з поточною міжнародною та регіональною ситуацією”. Адже участь у навчаннях є частиною двосторонньої угоди про співпрацю з Росією.

Востаннє такі навчання відбулися у 2018 році, коли вперше в них брав участь Китай.

“Метою військових навчань є поглиблення практичної та дружньої співпраці з арміями країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної взаємодії між сторонами-учасниками та зміцнення здатності реагувати на різні загрози безпеці”, – йдеться у повідомленні Міноборони КНР.

Минулого місяця Росія оголосила про плани провести навчання “Схід-2022” з 30 серпня до 5 вересня попри те, що РФ веде повномасштабну війну в Україні. Тоді було сказано, що деякі іноземні сили братимуть участь у навчаннях.

У повідомленні Reuters зауважили, що під керівництвом президента Китаю Сі Цзіньпіна та його російського колеги Володимира Путіна Пекін і Москва дедалі більше зближуються.