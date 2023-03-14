Про це повідомляє Reuters.
Скасування цього останнього заходу транскордонного контролю, запровадженого для захисту від зараження на COVID-19, відбулося після того, як минулого місяця влада оголосила про подолання коронавірусу.
Як зазначається у виданні, інсайдери туристичної індустрії не очікують масового відвідування туристами Китаю найближчим часом, чи значного зростання економіки завдяки туризму.
У 2019 році, перед початком пандемії, надходження від міжнародного туризму становили лише 0,9% ВВП Китаю.
Проте відновлення видачі туристичних віз знаменує ширший поштовх Пекіна нормалізувати двосторонні подорожі між Китаєм і світом, скасувавши свої рекомендації громадянам проти закордонних поїздок у січні.
Крім того, Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що в райони Китаю, де до пандемії не були потрібні візи, буде повернено безвізовий в’їзд. Це стосуватиметься й круїзних лайнерів, що проходять через шанхайський порт.
Зокрема, буде відновлено безвізовий в’їзд для іноземців із Гонконгу та Макао до провінції Китаю, Гуандун.
За даними Reuters, минулого року до Китаю та з нього було здійснено всього 115,7 млн транскордонних поїздок, із них близько 4,5 млн припало на іноземців. У 2019 році до появи пандемії COVID-19 до Китаю здійснено 670 млн поїздок, із яких 97,7 млн припадало на іноземців.
- У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що можна буде оголосити про закінчення пандемії коронавірусу COVID-19 вже у 2023 році.
- Вчені, які досліджували ймовірність ядерної, біологічної та хімічної загрози з боку ворогів США, оприлюднили нові дані щодо лабораторного походження COVID-19.
- У Пекіні заперечили заяви вчених та посадовців США стосовно того, що пандемія COVID-19 могла бути спровокована вірусом, який витік із китайської лабораторії.