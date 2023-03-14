Китай вперше за три роки пандемії коронавірусу відкриє кордони для іноземних туристів, відтак країна дозволила видавати всі категорії віз.

Про це повідомляє Reuters.

Скасування цього останнього заходу транскордонного контролю, запровадженого для захисту від зараження на COVID-19, відбулося після того, як минулого місяця влада оголосила про подолання коронавірусу.

Як зазначається у виданні, інсайдери туристичної індустрії не очікують масового відвідування туристами Китаю найближчим часом, чи значного зростання економіки завдяки туризму.

У 2019 році, перед початком пандемії, надходження від міжнародного туризму становили лише 0,9% ВВП Китаю.

Проте відновлення видачі туристичних віз знаменує ширший поштовх Пекіна нормалізувати двосторонні подорожі між Китаєм і світом, скасувавши свої рекомендації громадянам проти закордонних поїздок у січні.

Крім того, Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що в райони Китаю, де до пандемії не були потрібні візи, буде повернено безвізовий в’їзд. Це стосуватиметься й круїзних лайнерів, що проходять через шанхайський порт.

Зокрема, буде відновлено безвізовий в’їзд для іноземців із Гонконгу та Макао до провінції Китаю, Гуандун.

За даними Reuters, минулого року до Китаю та з нього було здійснено всього 115,7 млн транскордонних поїздок, із них близько 4,5 млн припало на іноземців. У 2019 році до появи пандемії COVID-19 до Китаю здійснено 670 млн поїздок, із яких 97,7 млн припадало на іноземців.