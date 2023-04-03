Лідер Китаю Сі Цзіньпінь вперше з 1964 року змінив позицію країни стосовно приналежності Курильських островів. Лідер КНР зайняв нейтралітет у цьому питанні, зблизившись у цьому питанні з Москвою.

Про це повідомило Kyodo.

Видання стверджує, що Сі під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним зазначив, що Пекін “не займатиме позицію жодної зі сторін” стосовно південної частини Курильських островів. Нагадаємо, їхня зустріч відбулася у Москві 20-21 березня.

Колишній глава Китаю Мао Цзедун 1964 заявив, що підтримує Японію. Дотепер країна не змінювала позиції, а тема не порушувалася.