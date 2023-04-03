Про це повідомило Kyodo.
Видання стверджує, що Сі під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним зазначив, що Пекін “не займатиме позицію жодної зі сторін” стосовно південної частини Курильських островів. Нагадаємо, їхня зустріч відбулася у Москві 20-21 березня.
Колишній глава Китаю Мао Цзедун 1964 заявив, що підтримує Японію. Дотепер країна не змінювала позиції, а тема не порушувалася.
Між РФ та Японією тривали переговори щодо островів, відомих як Північні території в Японії і Південні Курили в Росії, але їх було припинено після того, як Токіо запровадив санкції проти Москви у відповідь на вторгнення в Україну.
За даними видання, зміна позиції Китаю потенційно може ускладнити врегулювання суперечки, що триває десятиліттями. Москва навряд чи поступиться в цьому питанні, особливо за підтримки Пекіна.
Під час зустрічі Путін наголосив на важливості просування спеціальної безмитної зони, яка створена на спірних островах у 2022 році. Він закликав китайські компанії до інвестицій.
Японія не визнає північні Курильські острови російськими, оскільки вважає їх своєю територією, яку СРСР захопив за підсумками Другої світової війни. Наприкінці квітня 2022 року Японія вперше з 2003 року назвала Курильські острови незаконно окупованими Росією.
Поштовхом до цього стало російське вторгнення до України. Зазначимо, що на шельфі островів є великі запаси вуглеводнів, а також надзвичайно рідкісного металу ренію. Його використовують у ракетній техніці та авіабудуванні.
- Китай заявив, що його збройні сили готові співпрацювати з російськими військовими для посилення стратегічної комунікації та координації.
- Лідер Китаю Сі Цзіньпінь заявив, що КНР готується до війни. Глава країни розкрив тему в чотирьох окремих промовах, в одній з яких наказав генералам “сміливо воювати”.