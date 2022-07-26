Про це повідомляє британське інформаційне агентство Reuters.

У повідомленні зазначається, що Китай зробив більш суворі попередження офіційним особам США щодо можливого візиту спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.

Особи, які ознайомлені із попередженнями Китаю заявили про те, що ці погрози значно сильніші за ті, які Пекін робив у минулому, коли був незадоволений політикою США щодо Тайваню. Також вони зазначили, що приватна риторика передбачала можливу військову відповідь.

Натомість Рада національної безпеки Білого дому та Держдепартамент відмовилися коментувати це повідомлення.

“Ми серйозно готові. Якщо американська сторона прагне йти своїм шляхом, Китай буде рішуче діяти для відповіді та протидії” – заявив речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь. Також він зазначив, що Сполучені Штати Америки повинні нести відповідальність за будь-які серйозні наслідки.

Китай посилює військову активність навколо Тайваню та намагається чинити тиск на місцевий демократично обраний уряд, щоб той визнав суверенітет Китаю.

Нагадаємо, що уряд Китайської Народної Республіки 19 липня попередив, що буде приймати “рішучі заходи”, якщо відбудеться візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню.

З таким попередженням уряд КНР виступив після того, як у британській газеті Financial Times вийшла стаття про те, що Пелосі здійснить візит до Тайваню вже у серпні. Водночас у МЗС Тайваню заявили, що не отримували жодних повідомлень щодо можливого візиту американських посадовців.

Варто зауважити, що візит лідерки Демократичної партії США на Тайвань був запланований ще на квітень 2022 року. Однак тоді, через позитивний тест на COVID-19 у Пелосі, поїздку довелось перенести.

Вже тоді у Китаї заявляли, що цей візит серйозно повпливає на відносини між США та КНР.