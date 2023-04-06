Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичної спілки Німеччини (ХДС) Родеріх Кізеветтер заявив, що Китай вважає Україну не суверенною державою, а частиною Росії. Зокрема він сказав, що КНР так само вважає своєю частиною Тайвань.

Про це повідомлио Spiegel.

На його думку, президент Китаю Сі Цзіньпін відкидав пропозиції України щодо переговорів, оскільки не вважає Україну суверенною державою.

“Але вони вважають Україну частиною Росії, так само як вони бачать Тайвань частиною Китайської Народної Республіки”, — сказав Кізеветтер.

На його думку, варто зміцнювати тил України власними ініціативи, а не покладатися на “мирний план” Китаю.

Зазначимо, що в Китаї неодноразово наголошували, що не визнають окуповані території російськими. Також у Пекіні заявляли про повагу до суверенітету та територіальної цілісності України. Утім офіційно Китай не засудив російське вторгнення до України та активно зближується з Москвою.