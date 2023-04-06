Про це повідомлио Spiegel.
На його думку, президент Китаю Сі Цзіньпін відкидав пропозиції України щодо переговорів, оскільки не вважає Україну суверенною державою.
“Але вони вважають Україну частиною Росії, так само як вони бачать Тайвань частиною Китайської Народної Республіки”, — сказав Кізеветтер.
На його думку, варто зміцнювати тил України власними ініціативи, а не покладатися на “мирний план” Китаю.
Зазначимо, що в Китаї неодноразово наголошували, що не визнають окуповані території російськими. Також у Пекіні заявляли про повагу до суверенітету та територіальної цілісності України. Утім офіційно Китай не засудив російське вторгнення до України та активно зближується з Москвою.
- У Пекіні вивчають російсько-українську війну, що потенційно може сигналізувати про наміри Китаю вдертися на Тайвань. Країну цікавить підлаштування економіки під санкції, які запроваджують проти агресора.
- Китай заявив, що його збройні сили готові співпрацювати з російськими військовими для посилення стратегічної комунікації та координації.
- Лідер Китаю Сі Цзіньпінь заявив, що КНР готується до війни. Глава країни розкрив тему в чотирьох окремих промовах, в одній з яких наказав генералам “сміливо воювати”.