У перший день наймасштабніших в історії Китаю військових навчань навколо Тайваню китайська армія запустила у водах поблизу острова 11 балістичних ракет.

Про це повідомляє британське інформаційне агентство Reuters.

У повідомлення зазначається, що безпрецедентні військові навчання розпочалися наступного ж дня після візиту спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на самокерований острів Тайвань, який Пекін вважає своєю суверенною територією.

Навчання розпочалися, як і було заплановано, опівдні, і містили у собі бойову стрільбу у водах на північ, південь і схід від Тайваню. Таким чином Китай підвищив напругу у цьому районі до найвищого рівня за чверть століття.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що 11 китайських балістичних ракет Dongfeng було запущено у водах навколо острова. Востаннє Китай запускав ракети у водах навколо Тайваню у 1996 році.

Офіційні особи Тайваню засудили навчання та заявили, що вони порушують правила Організації Об’єднаних Націй та їх територіальний простір. А також загрожують вільній повітряній і морській навігації навколо острова.

У повідомленні зауважили, що напруженість зростала перед візитом Ненсі Пелосі на Тайвань, який вона здійснила попри попередження Китаю не робити цього. Під час навчань, за повідомленням тайванської сторони, бойові кораблі та військові літаки ВМС НВАК кілька разів ненадовго перетинали лінію розмежування у Тайванській протоці, що розділяє територіальні води й повітряний простір КНР і Тайваню.

До середини дня військові кораблі з обох сторін залишалися у цьому районі та у безпосередній близькості, натомість Тайвань підняв реактивні літаки та розгорнув ракетні системи для відстеження кількох китайських літаків, які перетинали лінію розмежувань.

“Вони прилітали, а потім відлітали, знову і знову. Вони продовжують нас турбувати”, – йдеться у повідомленні Reuters з посиланням на тайванське джерело.

Китай, який давно заявляє, що має право захопити Тайвань силою, повідомив, що його розбіжності з островом є внутрішньою справою.

Нагадаємо, що 2 серпня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань, здійснивши перший візит американського посадовця найвищого рівня за 25 років і створивши відтак напружене протистояння з Китаєм, яке може призвести до більш агресивної військової позиції останнього. Адже Китай неодноразово застерігав Пелосі від відвідин Тайваню.

Крім того, перед візитом спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі китайські військові літаки демонстративно літали біля протоки, що відокремлює Тайвань від материкової КНР.