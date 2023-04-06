У Пекіні вивчають російсько-українську війну, що потенційно може сигналізувати про наміри Китаю вдертися на Тайвань. Країну цікавить підлаштування економіки під санкції, які запроваджують проти агресора.

Про це повідомило CNN.

За словами директора Федерального бюро розслідувань США Крістофа Рея, Китай як і Штати слідкує за війною.

“Урок, на якому Китай може зосередитися — це вплив санкцій на російську економіку”, — заявив Рей. Уряд Китаю став вживати заходів для пом’якшення своєї економіки від потенційних санкцій. Директор ФБР не виключив, що ці дії можуть слугувати “ключем” до потенційних майбутніх дій Пекіна проти Тайваню.