Про це повідомило CNN.
За словами директора Федерального бюро розслідувань США Крістофа Рея, Китай як і Штати слідкує за війною.
“Урок, на якому Китай може зосередитися — це вплив санкцій на російську економіку”, — заявив Рей.
Уряд Китаю став вживати заходів для пом’якшення своєї економіки від потенційних санкцій. Директор ФБР не виключив, що ці дії можуть слугувати “ключем” до потенційних майбутніх дій Пекіна проти Тайваню.
“Якби вони вирішили, наприклад, спробувати силою захопити Тайвань, ви можете очікувати, що буде введено безліч санкцій. Тому той факт, що китайці витрачають так багато часу на пом’якшення своєї економіки, ми називаємо таку поведінку підказкою”, — зазначив директор ФБР.
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