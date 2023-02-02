Державні ЗМІ КНР повідомили, що китайські вчені успішно клонували трьох "суперкорів", які можуть давати надзвичайно велику кількість молока, наголошуючи, що це прорив для молочної промисловості Китаю, який зменшив залежність від імпортних порід.

Про це повідомляє CNN.

Троє телят, вирощених вченими з Північно-Західного університету сільськогосподарських і лісівничих наук і технологій, народилися в регіоні Нінся за кілька тижнів до Нового року за місячним календарем 23 січня, повідомляє державна газета Ningxia Daily.

Вони були клоновані від високопродуктивних корів голштино-фризької породи, яка походить з Нідерландів. Вибрані тварини здатні давати 18 тонн молока на рік або 100 тонн молока за все життя.

За даними міністерства сільського господарства США, це майже в 1,7 раза перевищує кількість молока, яке дала середньостатистична корова в Сполучених Штатах у 2021 році.

Перше з клонованих телят народилося 30 грудня за допомогою кесаревого розтину через його відносно великі розміри 56,7 кілограма, повідомив офіційний представник міста Вулін (регіон Нінся) державному виданню Technology Daily.

Загалом китайські вчені зробили 120 клонованих ембріонів із вушних клітин високопродуктивних корів і помістили їх у сурогатних корів, повідомляє Technology Daily.

Цзінь Япін, провідний науковець проєкту, назвав народження “суперкорів” “проривом”, який дозволяє Китаю зберегти найкращих корів “економічно доцільним способом”, повідомляє державна газета Global Times.

Лише п’ять із 10 000 корів у Китаї можуть давати 100 тонн молока протягом свого життя, що робить їх цінним ресурсом для розведення. Але деяких високопродуктивних корів не ідентифікують до кінця їхнього життя, що ускладнює їх розведення, сказав Джин.

За даними Global Times, близько 70% корів Китай купує в інших держав.

“Ми плануємо протягом 2-3 років створити стадо з понад 1000 суперкорів, як надійну основу для розв’язання проблеми залежності Китаю від закордонних корів і проблеми ризику бути “задушеним” [через перебої в ланцюжку поставок]”, – сказав Джин газеті.

У багатьох країнах, включаючи Сполучені Штати, фермери займаються клонуванням звичайних тварин, щоб додати в генофонд бажані риси, такі як висока продуктивність молока або стійкість до хвороб.

За останні роки Китай досяг значних успіхів у клонуванні тварин.

Минулого року китайська компанія з клонування тварин створила першого в світі клонованого арктичного вовка.

У 2017 році китайські вчені заявили, що вони вивели клоновану велику рогату худобу з підвищеною стійкістю до бичачого туберкульозу, який є небезпечним для великої рогатої худоби в багатьох країнах.