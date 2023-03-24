Перший дипломат Китаю Ван І закликав Європу зіграти певну роль у підтримці мирних переговорів між Україною та Росією, хоча США попередили, що пропозиції Пекіна фактично заморозять територіальні здобутки Кремля.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ван І під час телефонної розмови з Емманюелем Бонне – радником президента Франції Емманюеля Макрона – заявив, що КНР сподівається, що Франція та Європа загалом “зіграють свою належну роль” щодо мирних перемовин між Україною та Росією.

“Припинення вогню, припинення війни, відновлення мирних переговорів і політичне врегулювання кризи повинні стати стратегічним консенсусом між Китаєм і Європою”, – сказав Ван, згідно із заявою китайського МЗС.

Заклик пролунав відразу після того, як президент Китаю Сі Цзіньпін завершив державний візит до Росії, де президент РФ Володимир Путін пообіцяв ще тісніші зв’язки між державами та привітав пропозиції Пекіна щодо припинення бойових дій.

Сі прагнув перезавантажити свій імідж як державного діяча світового масштабу, коли Китай допоміг забезпечити угоду щодо покращення зв’язків між Іраном і Саудівською Аравією та оголосив власний план припинення вогню між Росією та Україною.

Однак мирний план Китаю призведе до заморожування російських військ на українській території, що для України не є вигідним кроком.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв продовжувати боротьбу поки всі російські війська не вийдуть за межі держави. Росія ж не показала жодних ознак припинення своїх атак і продовжує претендувати на частини східної України та Крим як на свою територію після “референдумів”, які широко засуджувалися як незаконні.

США та їхні союзники відкинули китайську ініціативу як таку, що підіграє Росії. Однак офіційні особи США стурбовані тим, що пряма відмова від пропозиції Китаю може сигналізувати про те, що Вашингтон зовсім не зацікавлений у мирі.

“Багато країн грають більше в хеджування, тому що все, що може рухатися до миру в Україні, — це те, що всі готові вислухати і приділити час, незалежно від того, з якого боку воно походить”, — сказав Рафаелло Пантуччі, старший науковий співробітник Раджаратнамської школи міжнародних досліджень у Сінгапурі.

“Однак існує ризик, що це привабливий дипломатичний галас, оскільки припинення вогню без будь-яких значущих рухів за ним є просто заморожуванням конфлікту в його поточному стані”, – додав він.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що наступного тижня поїде до Китаю, щоб поговорити з Сі про пропозиції щодо укладення мирної угоди між Росією та Україною.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва розпочне п’ятиденний візит до Китаю в неділю, а президент Франції Емманюель Макрон заявив, що відвідає КНР на початку квітня, щоб спонукати Пекін допомогти припинити війну Росії в Україні.