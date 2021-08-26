Постійний представник Китаю при ООН у Женеві Чжень Сюй направив листа генеральному директору Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедросу Аданому Гебреїсусу із закликом розслідувати ймовірне походження коронавірусу COVID-19 у США.

Про це інформує англомовне китайське видання Global Times та міжнародне агентство Reuters.

У листі представник Китаю закликає експертів ВООЗ перевірити, чи не міг COVID-19 виникнути у лабораторії армії США Форт-Детрік, або ж у лабораторії Університету Північної Кароліни.

Це вперше Китай офіційно просить ВООЗ через дипломатичні канали провести розслідування щодо походження COVID-19 у Форт-Детрік та Університеті Північної Кароліни. До листа на адресу гендиректора ВООЗ були долучені підписи понад 25 млн китайських користувачів Мережі під аналогічною вимогою.

Чжень Сюй у листі назвав “вкрай малоймовірною” гіпотезу про те, що поширення коронавірусу спричинене витоком із лабораторії Уханського інституту вірусології.

За словами представника Китаю, якщо деякі сторони вважають, що гіпотеза про “витік із лабораторії” залишається відкритою, то варто проводити розслідування в таких американських лабораторіях, як Форт-Детрік та лабораторія Університету Північної Кароліни.

Напередодні гендиректор Департаменту контролю над озброєннями МЗС КНР Фу Конг заявив, що якщо Вашингтон наполягає на розкритті теорії витоку COVID-19 з лабораторії в Ухані, то США повинні “подати приклад” та запропонувати ВООЗ дослідити Форт-Детрік і лабораторію Університету Північної Кароліни.

Варто зауважити, що Форт-Детрік – лабораторія армії США, розташована у місті Фредерік (штат Меріленд), що раніше була центром розробки та випробування біологічної зброї. Зараз у Форт-Детріку знаходяться лабораторії, які проводять міжнародні дослідження в галузі охорони здоров’я, дослідження медичних матеріалів та патогенів рослин. Тут знаходиться Агентство медичних досліджень Армії США та її Дослідницький інститут інфекційних хвороб Армії США тощо.

Global Times стверджує, що науковці Університету Північної Кароліни ще у 2003 році разом із Форт-Детрік досліджували можливість синтезу й модифікації коронавірусів.

Як зазначає Reuters, такі заяви з боку Китаю пролунали на тлі підготовки розвідкою США звіту про походження коронавірусу. Цей звіт розвідка вже передала президенту США Джо Байдену.

Розвідка США передала президенту Джо Байдену звіт про походження коронавірусу. У Білому домі поінформували, що звіт також побачить громадськість (проте терміни не озвучувалися).

Варто зазначити, що в липні цього року Китай відмовився виконувати запропонований Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) план щодо проведення другого етапу розслідування про походження коронавірусу COVID-19.

У ВООЗ пропонували провести другий етап дослідження, включно з аудитом лабораторій та ринків у китайському місті Ухань, звідки почався спалах COVID-19. У Китаї ж назвали таку пропозицію “політизацією дослідження”.

Що відомо про попереднє дослідження ВООЗ?

У січні цього року експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я побували з 4-тижневою місією в китайському місті Ухань з метою розслідування причин пандемії коронавірусу COVID-19.

Вважається, що саме з Уханя почалася глобальна пандемія COVID-19. Інформація про випадки зараження коронавірусом у місті з’явилася наприкінці 2019 року.

Існує думка, що вірус міг виникнути на ринку в Ухані, де, серед іншого, торгували екзотичними тваринами для їх вживання в їжу (наприклад, панголінами). Висловлювалися припущення, що саме тут вірус перейшов від тварин до людей. Але походження вірусу досі залишається предметом серйозних суперечок.

Експерти ВООЗ тоді дійшли висновку, що витік коронавірусу з лабораторії є малоймовірним.

У ВООЗ зазначали, що найімовірніший шлях поширення вірусу — від кажана до іншої тварини, а потім вже до людини. Під час пресконференції за підсумками місії вони наголосили, що деякі тварини, що продаються на уханському ринку, були сприйнятливі або підозрювалися в сприйнятливості до вірусу (йдеться, зокрема, про кроликів і бамбукових щурів, через яких вірус також могла підхопити людина). Однак цю версію також необхідно досліджувати додатково.

Крім того, експерти ВООЗ виявили ознаки того, що спалах коронавірусу в Ухані в грудні 2019 року був набагато ширший, ніж про це заявляла китайська влада.