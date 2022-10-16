Про це повідомило Сhina Daily.

Китай закликав громадян або виїхати, або посилити запобіжні заходи з огляду на ситуацію з безпекою. Зазначено, що посольство допоможе в організації евакуації з України.

Зазначено, що ті, хто перебувають в Україні, мають зв’язатися з посольством “якнайшвидше”. Уряд закликав громадян зареєструвати свої особисті дані. З дипмісією попросили зв’язатися тих, хто буде добровільно евакуюватися або переїжджати у самостійному режимі.

Також китайців попросили утриматися від подорожей до України.

Зазначимо, що вперше Китай закликав громадян залишити Україну на початку березня.