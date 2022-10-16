Уряд Китаю закликав своїх громадян "якнайшвидше" залишити Україну. Така заява пролунала вдруге від початку широкомасштабного російського вторгнення.

Про це повідомило Сhina Daily.

Китай закликав громадян або виїхати, або посилити запобіжні заходи з огляду на ситуацію з безпекою. Зазначено, що посольство допоможе в організації евакуації з України.

Зазначено, що ті, хто перебувають в Україні, мають зв’язатися з посольством “якнайшвидше”. Уряд закликав громадян зареєструвати свої особисті дані. З дипмісією попросили зв’язатися тих, хто буде добровільно евакуюватися або переїжджати у самостійному режимі.

Також китайців попросили утриматися від подорожей до України.