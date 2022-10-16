Про це повідомило Сhina Daily.
Китай закликав громадян або виїхати, або посилити запобіжні заходи з огляду на ситуацію з безпекою. Зазначено, що посольство допоможе в організації евакуації з України.
Зазначено, що ті, хто перебувають в Україні, мають зв’язатися з посольством “якнайшвидше”. Уряд закликав громадян зареєструвати свої особисті дані. З дипмісією попросили зв’язатися тих, хто буде добровільно евакуюватися або переїжджати у самостійному режимі.
Також китайців попросили утриматися від подорожей до України.
Зазначимо, що вперше Китай закликав громадян залишити Україну на початку березня.
- 12 жовтня Білий дім оприлюднив стратегію національної безпеки. У повідомленні зазначили, що США вступають у “вирішальне десятиліття”, оскільки вони протистоять конкуренції Китаю і РФ, котрі намагаються перевернути міжнародний порядок, водночас стикаючись із викликами від зміни клімату до енергетики та продовольчої безпеки, міжнародного тероризму та хвороб.
- Індія та Китай – дві держави, які утримувались від засуджень повномасштабного вторгнення РФ в Україну та продовжували економічні відносини з РФ – після масованої ракетної атаки на Україну 10 жовтня закликали Кремль до деескалації та діалогу.