У китайській провінції Хенань у місті Аньянга у понеділок, 10 січня, оголосили локдаун. Суворі карантинні обмеження пов’язані з тим, що напередодні виявили два випадки нового штаму COVID-19 Omicron.

Про це повідомила американська інформаційна агенція AP News.

Тепер кількість людей, яким заборонено покидати будинки, зросла до 20 мільйонів. У провінції Хенань під дію режиму ізоляції потрапили близько 5,5 мільйона осіб. На дорогах не допускається транспорт, окрім екстрених служб, а працюють магазини лише з товарами першої необхідності. Поки невідомо, коли закінчиться термін локдауну.

Аналогічні обмеження в місті Сіань та Ючжоу, де заблоковані в будинках 13 мільйонів та відповідно 1,1 мільйона людей. Однак в цьому випадку вони борються зі штамом Delta.

Зазначимо, що в Китаї мають приймати зимові Олімпійські ігри з 4 лютого. Представник ігор, відповідальний за боротьбу з хворобами, Хуан Чун, сказав, що організатори розраховують на співпрацю спортсменів і посадових осіб, щоб запобігти спалаху.

“Якщо масова передача кластера відбудеться, це точно вплине на ігри та розклад”, – сказав Хуан Чун. “Найгірший сценарій, якщо він станеться, не залежить від волі людини, тому ми залишаємо наші варіанти відкритими”.

У Гонконзі закрили на карантин дитячі садки та початкові школи. Вони мають залишатися на карантині принаймні до місячного Нового року в перший тиждень лютого. До того ж обмеження посилили через штам Omicron, який поширився серед місцевого населення, а не туристів.