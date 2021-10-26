Китай закривають на жорсткий карантин міста, у яких зафіксовано хоча б кілька випадків COVID-19.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство NDTV.

Жителям міста Ланьчжоу заборонили виходити з добу без нагальної потреби, помістивши у локдаун ціле місто через 6 нових випадків у ньому та 29 – по всій країні. Більшість нових спалахів пов’язані з дуже заразним штамом Delta. У місті не їздять таксі та автобуси, залізнична станція Ланьчжоу відсьогодні закрита, авіарейси також скасовані. Таким чином Китай намагається знищити спалах COVID-19 та ізолювати його потенційних носіїв.

Пекін ввів суворий прикордонний контроль після того, як коронавірус був вперше виявлений у країні наприкінці 2019 року. Таким чином вони добилися уповільнення кількості випадків захворювання та дозволили економіці відновитися.

І хоч зараз країни Європи намагаються знайти спосіб жити поруч із вірусом, Пекін дотримується підходу з нульовим ризиком COVID-19 та запроваджує жорсткі локальні блокування навіть через декілька виявлених випадків захворювання.