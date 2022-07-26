Китай наполягає на залученні західних компаній до проєкту з розробки нового пасажирського літака, відомого як CR-929. У такий спосіб КНР прагне замінити Росію у найбільшому авіаційному спільному підприємстві.

Про це повідомило американське фінансове видання Finance.Yahoo.

Шанхайська авіаційна корпорація Китаю та Об’єднана авіабудівна корпорація Росії розробляють реактивний лайнер CR929-600. Проєкт коштує 50 мільярдів доларів та його почали розробляти у 2017 році. Планувалося, що літак стане конкурентом Boeing та Airbus. Очікується, що він зможе перевозити 280 пасажирів, а перший політ можливий вже у 2023 році. Але між РФ та Китаєм стає більше розбіжностей.

КНР відмовляється від використання російських технологій при створенні лайнера CR929-600. Для цього Пекін запрошує до проєкту західних виробників. Китай пропонує використовувати німецькі та американські візки шасі замість російських. РФ наполягає на своїх напрацюваннях, хоча вони мають гіршу безпеку.

До розробки двигуна Китай хоче залучити Rolls-Royce та General Electric, але РФ планувала взяти участь у цій частині проєкту. Зазначимо, що General Electric призупинила роботу на російському ринку ще 9 березня, а Rolls-Royce — постачання автомобілів. Крім того, через брак фінансування Росія відстає від плану роботи над планером.

У Москві сприймають прагнення Китаю як “білий прапор” у бік Заходу на тлі санкцій, введених після вторгнення в Україну. У Пекіні ж поясняють ситуацію тим, що широкофюзеляжний літак призначений для польотів в США та Європу, тому краще відповідати західним стандартам льотної придатності та обирати там деякі ключові компоненти.

Джерела видання зазначили, що РФ розуміє, що буде дуже складно відбити клієнтів у Boeing і Airbus за межами Китаю. Тому для Москви проєкт втрачає економічний сенс, що потенційно може призвести до виходу з нього. Ексвіцепрем’єр Юрій Борисов визнавав, що з Китаєм проєкт “йде в принципі не в тому річище, яке нас влаштовує”. Китай стає менше зацікавленим у послугах РФ.

“Наша участь все зменшується і зменшується”, – констатував Борисов і додав: “Я не хочу прогнозувати майбутнє цього проєкту – ми з нього виходитимемо або не будемо”.

Інше джерело зазначило, що Китай не хоче ділити з РФ прибуток на ключовому китайському ринку. Натомість вони запропонували розділити прибуток з рештою світу, причому Росія отримала 70% частки. Проте, ймовірно, китайський ринок буде набагато прибутковішим, ніж де-небудь ще, а це означає, що Росія потенційно матиме набагато менше вигоди від цього підприємства.

“Передбачається, що лише китайському ринку в майбутньому знадобиться понад 3 тисячі широкофюзеляжних літаків, що гарантує, що поточні частки ринку Boeing і Airbus залишаться незмінними”, — сказало друге джерело.

Науковий співробітник Китайського фонду міжнародних і стратегічних досліджень у Пекіні Ігл Інь зазначав, що Китай намагається покращити відносини із Заходом на тлі наслідків вторгнення Росії в Україну. Навіть попри те, що КНР та США мають тривалі розбіжності. За його словами, з країнами Європи “може бути легше мати справу”, бо ЄС зіткнувся зі спільною політичною кризою на тлі війни в Україні.