Держсекретар США Ентоні Блінкен в понеділок, 19 червня, повідомив про запевнення Китаю про те, що вони не надавали й не надаватимуть допомоги Росії. Однак Сполучені Штати залишаються стурбовані цим питанням.

Джерело: CNN

Блінкен сказав, що немає доказів, які б заперечували цій заяві.

“Однак ми постійно занепокоєні китайськими фірмами, які можуть надавати технології, які Росія може використовувати для продовження своєї агресії в Україні. І ми попросили китайський уряд бути дуже пильним щодо цього”, — сказав Блінкен.

Держсекретар США додав, що “це те, що Китай говорить останніми тижнями й неодноразово говорив не тільки нам, але й багатьом іншим країнам, які висловлювали свої занепокоєння”.