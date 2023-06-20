Джерело: CNN
Блінкен сказав, що немає доказів, які б заперечували цій заяві.
“Однак ми постійно занепокоєні китайськими фірмами, які можуть надавати технології, які Росія може використовувати для продовження своєї агресії в Україні. І ми попросили китайський уряд бути дуже пильним щодо цього”, — сказав Блінкен.
Держсекретар США додав, що “це те, що Китай говорить останніми тижнями й неодноразово говорив не тільки нам, але й багатьом іншим країнам, які висловлювали свої занепокоєння”.
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