Влада Китаю вирішила запровадити санкції проти спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі та її близьких родичів через нещодавній візит на Тайвань.

Про це повідомляє американська телерадіокомпанія CNN.

Китай оголосив про те, що запроваджує санкції проти Ненсі Пелосі та її найближчих родичів після візиту спікерки Палати представників США на Тайвань, який вона здійснила на початку цього тижня.

Міністерство закордонних справ Китаю засудило Ненсі Пелосі за її поїздку на Тайвань та назвало цей вчинок “злісними та провокаційними діями”. Також у Міністерстві зазначили, що її поїздка на Тайвань була “серйозним втручанням у внутрішні справи Китаю”.

“Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі наполягала на відвідуванні Тайваню й ігнорувала серйозні занепокоєння та тверду опозицію з боку Китаю. Своїм вчинком Ненсі Пелосі втрутилася у внутрішні справи Китаю, підірвала суверенітет і територіальну цілісність Китаю. Також вона порушила політику єдиного Китаю та створила серйозну загрозу миру й стабільності через Тайванську протоку”, – йдеться у заяві міністерства закордонних справ Китаю.

Також у МЗС Китаю додали, що у відповідь на “злісні та провокаційні дії Пелосі Китай вирішив накласти санкції на Пелосі та її найближчих родичів”.

Зустрічі Ненсі Пелосі на острові Тайвань з президенткою Цай Інвень та іншими лідерами викликали обурення Комуністичної партії Китаю, яка розглядає демократичний острів як власну територію, хоча ніколи не контролювала його.

На пресконференції в Токіо під час останньої зупинки свого туру Азією Пелосі продемонструвала зухвалий тон, заявивши, що Китай прагнув ізолювати Тайвань від міжнародної спільноти, але він не буде перешкоджати офіційним особам США приїжджати туди.

Напередодні візиту Ненсі Пелосі до Тайваню Китай попередив, що застосує силові заходи, якщо це станеться. Після від’їзду Ненсі Пелосі КНР розпочала військові навчання з бойовою стрільбою та вперше випустила ракети над Тайванем. У перший день наймасштабніших в історії Китаю військових навчань навколо Тайваню китайська армія запустила у водах поблизу острова 11 балістичних ракет.

Нагадаємо, що 2 серпня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань, здійснивши перший візит американського посадовця найвищого рівня за 25 років і створивши відтак напружене протистояння з Китаєм, яке може призвести до більш агресивної військової позиції останнього.

Натомість перед візитом спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі китайські військові літаки демонстративно літали біля протоки, що відокремлює Тайвань від материкової КНР. Китай неодноразово застерігав від поїздки Пелосі на Тайвань. У відповідь США заявляли, що їх не злякає “брязкання зброєю” під час візиту.