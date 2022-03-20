Заступник міністра закордонних справ Китаю Ле Юйчен засудив санкції проти Росії. Він заявив, що Захід зловживає ними.

Про це повідомляє американське видання CNN.

За словами дипломата, така кількість накладених санкцій матиме “катастрофічні наслідки” для світу. Обмеження запроваджені проти РФ впливатимуть на звичайних людей, післявоєнну економічну, фінансову системи та погіршать світову економіку.

Він послався на історичний досвід, за яким “санкції не можуть розв’язати проблеми”. Заступник міністра закордонних справ Китаю вважає, що причиною війні в Україні є політика влади. Також він звинуватив НАТО у тому, що воно розширюється на Схід. Додамо, що російська пропаганда застосовує той самий наратив для виправдання повномасштабного нападу.

За його словами, НАТО мало б розпуститися разом із Варшавським договором. Китайський міністр назвав “українську кризу” попередженням, аби НАТО не зміцнювалося й не розширювалося.

Зазначимо, що Китай не надає Україні чіткої підтримки, а лише закликає до мирного рішення. КНР поширювала російську дезінформацію і повторювала наративи з критикою НАТО і США. Зокрема про те, що в Україні нібито існують лабораторії біологічної зброї, де тренують птахів і комах для інфікування росіян.