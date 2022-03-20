Про це повідомляє американське видання CNN.
За словами дипломата, така кількість накладених санкцій матиме “катастрофічні наслідки” для світу. Обмеження запроваджені проти РФ впливатимуть на звичайних людей, післявоєнну економічну, фінансову системи та погіршать світову економіку.
Він послався на історичний досвід, за яким “санкції не можуть розв’язати проблеми”. Заступник міністра закордонних справ Китаю вважає, що причиною війні в Україні є політика влади. Також він звинуватив НАТО у тому, що воно розширюється на Схід. Додамо, що російська пропаганда застосовує той самий наратив для виправдання повномасштабного нападу.
За його словами, НАТО мало б розпуститися разом із Варшавським договором. Китайський міністр назвав “українську кризу” попередженням, аби НАТО не зміцнювалося й не розширювалося.
Зазначимо, що Китай не надає Україні чіткої підтримки, а лише закликає до мирного рішення. КНР поширювала російську дезінформацію і повторювала наративи з критикою НАТО і США. Зокрема про те, що в Україні нібито існують лабораторії біологічної зброї, де тренують птахів і комах для інфікування росіян.
- Нагадаємо, китайський влогер Ванґ Цзизянь, який мешкає в Одесі, почав публікувати в мережі відео про ситуацію в місті. В КНР його почали називати “національним зрадником” та тиснути на нього, щоб він видалив відео.
- Президент США Джо Байден намагався переконати Президента Китаю Сі Цзіньпіня не допомогати Росії у її війні проти України, а також розповів, що чекатиме на Китай, якщо він підтримуватиме РФ фінансово.
- Війна в Україні не в інтересах Китаю — китайські медіа про розмову Сі Цзіньпіня та Байдена.
- Також посол КНР у Лондоні заявив, що Китай працюватиме над дипломатичним вирішенням війни в Україні.
- Українське представництво КНР заявило, що Китай не нападатиме на Україну. Амбасадорка Фань Сяньжун додала, що Китай планує допомагати в політичному та економічному секторах.
- Наразі президент Китаю Сі Цзіньпін має ухвалити “доленосне” рішення щодо України, адже партнерство КНР з Росією загрожує відкритою конфронтацією із Заходом.
- РФ сподівається як на військову, так і фінансову допомогу Китаю на тлі війни в Україні. Серед допомоги, зокрема військові харчові набори, відомі в США як “їжа, готова до вживання” або MRE.
- Китайські акції, що котируються в Гонконгу, 14 березня пережили найгірший день з часів світової фінансової кризи через побоювання щодо готовності Китаю надати військову допомогу РФ.