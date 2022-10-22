Про це під час пресконференції заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь.
На прохання журналістів прокоментувати запровадження ЄС санкцій проти Ірану, Веньбінь заявив, що Китай проти “незаконних односторонніх санкцій”, які запроваджені без мандату Радбезу ООН та без підстав міжнародного права.
Він додав, що у сьогоднішній ситуації Пекін закликає всіх до “спокою та стриманості” з блоку всіх зацікавлених сторін.
“Ми підтримуємо всі дипломатичні зусилля, які допомагають мирному врегулюванню української кризи та зусилля по спільній роботі з деескалації”, – сказав Веньбінь.
- У міністерстві закордонних справ Китаю заявили що “нічого не знають” про атаку на Київ 17 жовтня дронами-камікадзе, внаслідок якої загинуло 5 мирних мешканців.