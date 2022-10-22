У китайському МЗС засудили рішення Європейського Союзу щодо запровадження санкцій проти Ірану за надання РФ безпілотників, які Кремль застосовує для війни проти України.

Про це під час пресконференції заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь.

На прохання журналістів прокоментувати запровадження ЄС санкцій проти Ірану, Веньбінь заявив, що Китай проти “незаконних односторонніх санкцій”, які запроваджені без мандату Радбезу ООН та без підстав міжнародного права.

Він додав, що у сьогоднішній ситуації Пекін закликає всіх до “спокою та стриманості” з блоку всіх зацікавлених сторін.

“Ми підтримуємо всі дипломатичні зусилля, які допомагають мирному врегулюванню української кризи та зусилля по спільній роботі з деескалації”, – сказав Веньбінь.