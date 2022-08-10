Про це повідомило Bloomberg.
Військові навчання навколо Тайвань тривали з 4 серпня та мали завершитися 7 серпня, але китайський уряд продовжив їх. Їх розпочали у відповідь на візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на острів.
За словами спікера командування Східного театру військових дій Китаю Ши І, КНР виконала всі завдання під час навчань. Водночас Народно-визвольна армія Китаю має намір здійснювати патрулювання в Тайванській протоці регулярно.
Спікер додав, що дії китайського уряду будуть базуватися на ситуації навколо умовної лінії розмежування з Тайванем.
Видання стверджує, що торгівельні судна вже відновили рух за раніше запланованими маршрутами в порти Тайваню. До цього судна та літаки не мали заходити у морські зони та повітряний простір, де тривали навчання. Керівництво Тайваню звинувачувало Китай у де-факто блокаді.
- Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що Китай проводить навчання, щоб підготувати вторгнення. Вони вважають, що для цього КНР відпрацьовує повітряні та морські навчання, що оточують острів.
- США планують взяти участь у спільних військових навчаннях з Індією поряд зі спірним кордоном з Китаєм.
- У перший день наймасштабніших в історії Китаю військових навчань навколо Тайваню китайська армія запустила у водах поблизу острова 11 балістичних ракет.
- За інформацією ЗМІ, після того, як Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню, Пентагон неодноразово намагався зв’язатись із КНР. Однак у Пекіні всі дзвінки ігнорують.
- Влада Китаю вирішила запровадити санкції проти спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі та її близьких родичів через нещодавній візит на Тайвань.
- Новий iPhone 14 можуть відтермінувати через візит спікерки Палати представників Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі до Тайваню. Можливо Apple доведеться перенести випуск нового iPhone через торговельну війну.