Про це повідомило Bloomberg.

Військові навчання навколо Тайвань тривали з 4 серпня та мали завершитися 7 серпня, але китайський уряд продовжив їх. Їх розпочали у відповідь на візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на острів.

За словами спікера командування Східного театру військових дій Китаю Ши І, КНР виконала всі завдання під час навчань. Водночас Народно-визвольна армія Китаю має намір здійснювати патрулювання в Тайванській протоці регулярно.

Спікер додав, що дії китайського уряду будуть базуватися на ситуації навколо умовної лінії розмежування з Тайванем.

Видання стверджує, що торгівельні судна вже відновили рух за раніше запланованими маршрутами в порти Тайваню. До цього судна та літаки не мали заходити у морські зони та повітряний простір, де тривали навчання. Керівництво Тайваню звинувачувало Китай у де-факто блокаді.