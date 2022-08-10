Про це повідомило Bloomberg.

Військові навчання навколо Тайвань тривали з 4 серпня та мали завершитися 7 серпня, але китайський уряд продовжив їх. Їх розпочали у відповідь на візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на острів.

За словами спікера командування Східного театру військових дій Китаю Ши І, КНР виконала всі завдання під час навчань. Водночас Народно-визвольна армія Китаю має намір здійснювати патрулювання в Тайванській протоці регулярно.