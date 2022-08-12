Китай продовжить збільшувати розрахунки у національних валютах у торгівлі з Росією. Причина — тиск західних санкцій на їхнє співробітництво.

Про це в інтерв’ю російському пропагандистському виданню “РИА Новости” розповів посол Китаю в Росії Чжан Ханьхуей.

За його словами в цей час санкції, які ввели США та інші західні країни щодо Росії, викликали “певні перешкоди у діловому співробітництві між Росією та Китаєм”. Компетентним органам двох країн необхідно “оптимізувати координацію та взаємодію, щоб вирішити всі труднощі, пов’язані з розрахунками у двосторонній торгівлі”.

“Китай продовжить збільшувати розрахунки в національних валютах у торгівлі з Росією. Китай готовий повною мірою залучити відповідну фінансову інфраструктуру та фінансові інститути, щоб забезпечити стабільний розвиток двосторонньої торгівлі”, — сказав посол.

Чжан Ханьхуей запевнив, що Китай та Росія вже протягом багатьох років користуються національною валютою у двосторонній торгівлі. Посол додав, що частка юаня у двосторонніх торгових розрахунках між Китаєм та Росією збільшилася з 3,1% у 2014 році до 17,9% у 2021 році.