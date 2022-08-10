10 серпня, на тлі масштабних військових навчань, Китай знову заявив, що готовий застосувати військову силу, аби взяти під свій контроль Тайвань.

Про це повідомляє Associated Press.

Відповідна заява, опублікована Управлінням кабінету міністрів КНР у справах Тайваню, з’явилась після майже тижневих ракетних обстрілів і вторгнення у води та повітряний простір Тайваню з боку Пекіна.

Такі військові навчання КНР поблизу острова порушили авіасполучення та судноплавство у Тайвані, які мають вирішальне значення для глобальних ланцюгів поставок, що викликало хвилю обурення з боку США, Японії та інших держав світу.

В англомовній версії китайської заяви мовиться, що Пекін “буде працювати з найбільшою щирістю та докладатиме всіх зусиль для досягнення мирного возз’єднання”.

“Та ми не відмовляємось від застосування сили і залишаємо за собою можливість ухвалити всі необхідні заходи. Це робиться для захисту від зовнішнього втручання та будь-якої сепаратиської діяльності”, – йдеться у заяві КНР.

Китай наполягає, що його дії – це реакція на візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань, який відбувся минулого тижня. Водночас у Тайвані запевнили, що подібні візити – це звична справа, а візит Пелосі Китай використав задля посилення своїх загроз.

У відповідь на візит Пелосі Китай заявив, що припиняє діалог із США – головними військовими і політичними прихильниками Тайваню – з питань безпеки на морі та зміни клімату.

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву 9 серпня попередив, що військові навчання Китаю свідчать про амбіції КНР контролювати великі частини західної частини Тихого океану, тоді як Тайбей провів власні навчання, щоб підкреслити свою готовність до захисту.

“Стратегія Пекіна включала б контроль над Східним і Південно-Китайським морями через Тайванську протоку та запровадження блокади, щоб США та їх союзники не могли надати допомогу Тайваню в разі нападу”, – сказав він на пресконференції в Тайбеї.

Пекін на тижні заявив, що продовжив військові навчання навколо Тайваню, не повідомивши, коли вони закінчаться.

ДОВІДКА: Тайвань відділився від материкового Китаю під час громадянської війни в 1949 році, і 23 мільйони жителів острова переважно виступають проти політичного об’єднання з Китаєм, водночас віддаючи перевагу збереженню тісних економічних зв’язків і статусу-кво де-факто незалежності.

Однак Китай, проводячи військові навчання, ймовірно прагне відновити контроль над Тайванем, зокрема його портами та повітряним простором.

США, головний союзник Тайбею, також показали, що готові протистояти загрозам Китаю. Вашингтон не має офіційних дипломатичних зв’язків з Тайванем на знак поваги до Пекіна, але юридично зобов’язаний гарантувати, що острів може захистити себе, і розглядати всі загрози проти нього як питання, які викликають серйозне занепокоєння.

Це залишає відкритим питання про те, чи відправить Вашингтон сили, якщо Китай атакує Тайвань. Президент США Джо Байден неодноразово заявляв, що США зобов’язані це зробити, але американські посадовці швидко відмовилися від цих коментарів.

Крім геополітичних ризиків, тривала криза в Тайванській протоці — важливій артерії світової торгівлі — може мати серйозні наслідки для міжнародних ланцюжків поставок у той час, коли світ уже стикається з перебоями та невизначеністю внаслідок пандемії коронавірусу та повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Тайвань є ключовим постачальником комп’ютерних мікросхем для світової економіки, включаючи високотехнологічні сектори Китаю.

У відповідь на навчання Тайвань привів свої війська в бойову готовність, але поки що утримується від активних контрзаходів.

9 серпня військові Тайваню провели артилерійські навчання з бойовою стрільбою в повіті Піндун на південно-східному узбережжі острова.