російсько-українська війна
18:50 Голова боснійських сербів Додік виступив за анексію областей України
18:40 У соцмережах створили фейковий збір на потреби прикордонників — ДПСУ
18:23 «З Путіним миру не буде» – Петро Порошенко на конференції у Бірмінгемі
18:17 У Маріуполі щодня майже 100 осіб проходять фільтрацію – Андрющенко
17:56 На війні загинув історик та «кіборг» В’ячеслав Зайцев
17:54 Китай «зруйнував» неписану угоду щодо Тайванської протоки – міністр оборони Тайваню
17:51 Організація економічного співробітництва та розвитку визнала Україну потенційним членом
17:40 ОПЕК+ погодилася на скорочення видобутку нафти — Reuters
16:57 Керівник «Енергоатома» буде виконувати обовʼязки гендиректора ЗАЕС
16:54 Україна, Іспанія та Португалія подали спільну заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року
16:10 Казахстан відхилив вимогу Росії вислати українського посла
16:06 Нардепу Ренату Кузьміну повідомили про підозру у держзраді
16:01 Більшість європейців виступають за вступ України до ЄС та постачання озброєння — опитування
Партнерський матеріал
15:40 Наш обігрівач – запорука тепла у вашому будинку
15:34 Міжнародна асоціація боксу повернула РФ та Білорусь на змагання
15:27 Прихована мобілізація у РФ розпочалася ще в травні – ГУР
15:27 У Криму росіяни посилять «безпеку транспортної інфраструктури» через страх перед «українськими диверсіями»
15:22 «Голоси Мирних» — задокументовані злочини війни. Частина 18
15:01 Росія планує контролювати Запорізьку АЕС після анексії українського регіону
14:58 «Жодна мирна угода не повинна передбачати втрату Україною території» – Ліз Трасс
14:55 У Франції російський мільярдер Кузьмичов виграв позов щодо зняття арешту з його яхти — Bloomberg
14:46 Україна повинна звільнити Херсон до початку зими, щоб не дозволити Росії закріпитись у регіоні – Financial Times
14:19 «Газпром» відновлює експорт газу до Італії через Австрію
14:15 Нобелівська премія з хімії 2022: оголошено лауреатів, які зробили відкриття у поєднанні молекул
13:45 Росіяни завдали ракетного удару по Гуляйполю: загинуло двоє осіб
13:42 ЮНІСЕФ доставив в Україну 4 тисячі доз вакцини проти сказу
13:37 4 жовтня росіяни вбили цивільного на станції Майорськ у Зайцевому
13:27 У Харківській області депутатка від «ОПЗЖ» передала окупантам 70% врожаю — СБУ
13:15 Україна припиняє дію міжурядової українсько-білоруської угоди про уникнення подвійного оподаткування
12:48 У російсько-українській війні загинув 23-річний військовий з Ірландії: він входив до складу Інтернаціонального легіону
12:48 У Великій Британії почали тренувати молодших командирів ЗСУ
12:14 В Ізюмі затримано експравоохоронця, який під час окупації «зливав» дані про українських патріотів
12:14 «Будемо потихеньку помирати. Всі»: мешканець Маріуполя розповів про бездіяльність російських окупантів

Китай «зруйнував» неписану угоду щодо Тайванської протоки – міністр оборони Тайваню

У Тайвані звинуватили Китай у "зруйнуванні" договору про пересування військових Тайванською протокою. Таку заяву озвучив міністр оборони Тайваню Цзю Го-чень.

Середа, 5 жовтня 2022, 17:54
Підтримати

Про це пише Reuters.

Го-чень наголосив, що Тайвань зреагує, якщо Китай перетне свою “червону лінію”. Водночас він не пояснив, що таке “червона лінія” Тайваню, але припустив, що вона включає китайські літаки, включно з безпілотниками, які літають на територію острова.

Китай, який розглядає демократично керований острів як свою власну територію, у серпні провів широкомасштабні навчання, включаючи ракетні стрільби над Тайбеєм, щоб продемонструвати свій гнів через візит до Тайваню спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

Відтоді китайські військові дії поблизу Тайваню тривають, хоча й на значно меншому рівні, і китайські військові літаки регулярно перетинають серединну лінію, яка роками була неофіційним бар’єром між двома сторонами.

Го-чень зауважив, що серединна лінія діяла за мовчазною згодою обох сторін, проте її зруйновано.

Китай ніколи офіційно не визнав лінії, встановленої американським генералом у 1954 році, в розпал ворожнечі холодної війни, між комуністичним Китаєм і підтримуваним США Тайванем, хоча Народно-визвольна армія в основному поважала її.

Тайванська протока має ширину приблизно 180 км, а її найвужча середня лінія знаходиться приблизно за 40 км (25 миль) від вод Тайваню.

Протягом багатьох років Китай де-факто визнавав непозначену серединну лінію, але у 2020 році речник міністерства закордонних справ заявив, що її “не існувало”. Китай заявляє, що його збройні сили мають право діяти навколо острова, оскільки це китайська територія.

Тайвань відкидає претензії на суверенітет, заявляючи, що Китай ніколи не правив Тайванем, і лише 23 мільйони жителів острова мають право вирішувати своє майбутнє.

Раніше президент США Джозеф Байден заявив, що у разі вторгнення Китаю на острів американські військові захищатимуть Тайвань.

Теги: Китай, острів, США, Тайванська протока, конфликт, Тайвань

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook