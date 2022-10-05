Китай «зруйнував» неписану угоду щодо Тайванської протоки – міністр оборони Тайваню

У Тайвані звинуватили Китай у "зруйнуванні" договору про пересування військових Тайванською протокою. Таку заяву озвучив міністр оборони Тайваню Цзю Го-чень.

Про це пише Reuters.

Го-чень наголосив, що Тайвань зреагує, якщо Китай перетне свою “червону лінію”. Водночас він не пояснив, що таке “червона лінія” Тайваню, але припустив, що вона включає китайські літаки, включно з безпілотниками, які літають на територію острова.

Китай, який розглядає демократично керований острів як свою власну територію, у серпні провів широкомасштабні навчання, включаючи ракетні стрільби над Тайбеєм, щоб продемонструвати свій гнів через візит до Тайваню спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

Відтоді китайські військові дії поблизу Тайваню тривають, хоча й на значно меншому рівні, і китайські військові літаки регулярно перетинають серединну лінію, яка роками була неофіційним бар’єром між двома сторонами.

Го-чень зауважив, що серединна лінія діяла за мовчазною згодою обох сторін, проте її зруйновано.

Китай ніколи офіційно не визнав лінії, встановленої американським генералом у 1954 році, в розпал ворожнечі холодної війни, між комуністичним Китаєм і підтримуваним США Тайванем, хоча Народно-визвольна армія в основному поважала її.

Тайванська протока має ширину приблизно 180 км, а її найвужча середня лінія знаходиться приблизно за 40 км (25 миль) від вод Тайваню.

Протягом багатьох років Китай де-факто визнавав непозначену серединну лінію, але у 2020 році речник міністерства закордонних справ заявив, що її “не існувало”. Китай заявляє, що його збройні сили мають право діяти навколо острова, оскільки це китайська територія.

Тайвань відкидає претензії на суверенітет, заявляючи, що Китай ніколи не правив Тайванем, і лише 23 мільйони жителів острова мають право вирішувати своє майбутнє.

Раніше президент США Джозеф Байден заявив, що у разі вторгнення Китаю на острів американські військові захищатимуть Тайвань.