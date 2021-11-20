Про це повідомило видання The Guardian.

Як сповіщалось, тенісистка Пен Шуай опублікувала звинувачення на офіційній сторінці в китайській соцмережі Weibo.

Через кілька хвилин після зізнання гравчині в інтернет-пошуковику Китаю було заблоковано і її ім’я, і слово “теніс”. Однак інформація встигла розлетітися Китаєм і загалом світом. У дописі жінка розповіла, що мала стосунки з колишнім віцепрем’єром Державної ради Китайської Народної Республіки Чжаном Ґаолі, які не завжди були за згодою й часом призводили до насильства.

Після цього Пен Шуай зникла. Через деякий час про долю Пен Шуай занепокоїлися її шанувальники, колеги-тенісисти та WTA.

У Twitter навіть з’явився хештег #WhereIsPengShuai (#ДеПенШуай), а 14 листопада WTA виступила з офіційною заявою, в якій вимагала гарантувати безпеку Пен Шуай і розслідувати висунуті нею звинувачення.

17 листопада китайський державний телеканал CGTN опублікував листа, якого начебто написала Шуай у відповідь на заклик до слідства:

“Що стосується останніх новин, які опублікували на сайті WTA, то їхній зміст я не підтверджувала, вони були опубліковані без моєї згоди. Твердження про сексуальне насильство не відповідають дійсності. Я не зникла, я у безпеці. Я просто відпочивала вдома, зі мною все гаразд. Якщо WTA опублікує ще якісь новини про мене, будь ласка, узгодьте їх зі мною”.

Однак є сумніви щодо правдивості написаного. Отже, ООН закликала владу Китаю надати докази місцезнаходження Пен Шуай.

“Важливо отримати правдиву інформацію про її місце перебування і стан здоров’я. Ми наполягаємо на проведенні прозорого розслідування заяв тенісистки про сексуальне насильство”, — заявила прессекретарка комісара ООН з прав людини Ліз Троессел.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі також закликала китайський уряд надати “незалежні підтверджені докази” місцезнаходження дівчини.

У відповідь на це головний редактор державної китайської газети Global Times, написав, що Пен перебуває у своєму власному домі “невдовзі” з’явиться на публіці.

“Останні кілька днів вона вільно перебувала у своєму будинку і не хотіла, щоб її турбували. Незабаром вона з’явиться на публіці та братиме участь у деяких заходах”, – написав Ху.

Крім цього були оприлюднені фотографії, які нібито опубліковані з акаунту тенісистки в соцмережі WeChat.