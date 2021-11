Про це повідомило видання The Guardian.

Як сповіщалось, тенісистка Пен Шуай опублікувала звинувачення на офіційній сторінці в китайській соцмережі Weibo.

Через кілька хвилин після зізнання гравчині в інтернет-пошуковику Китаю було заблоковано і її ім’я, і слово “теніс”. Однак інформація встигла розлетітися Китаєм і загалом світом. У дописі жінка розповіла, що мала стосунки з колишнім віцепрем’єром Державної ради Китайської Народної Республіки Чжаном Ґаолі, які не завжди були за згодою й часом призводили до насильства.

Після цього Пен Шуай зникла. Через деякий час про долю Пен Шуай занепокоїлися її шанувальники, колеги-тенісисти та WTA.

У Twitter навіть з’явився хештег #WhereIsPengShuai (#ДеПенШуай), а 14 листопада WTA виступила з офіційною заявою, в якій вимагала гарантувати безпеку Пен Шуай і розслідувати висунуті нею звинувачення.

17 листопада китайський державний телеканал CGTN опублікував листа, якого начебто написала Шуай у відповідь на заклик до слідства:

Однак є сумніви щодо правдивості написаного. Отже, ООН закликала владу Китаю надати докази місцезнаходження Пен Шуай.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі також закликала китайський уряд надати “незалежні підтверджені докази” місцезнаходження дівчини.

У відповідь на це головний редактор державної китайської газети Global Times, написав, що Пен перебуває у своєму власному домі “невдовзі” з’явиться на публіці.

Крім цього були оприлюднені фотографії, які нібито опубліковані з акаунту тенісистки в соцмережі WeChat.

I confirmed through my own sources today that these photos are indeed Peng Shuai's current state. In the past few days, she stayed in her own home freely and she didn't want to be disturbed. She will show up in public and participate in some activities soon. https://t.co/VGLt6qoOOh

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021