Лі Цзінвей став жертвою торгівлі людьми у чотирьохрічному віці. Нещодавно він виклав у додатку для короткометражних відео карту рідного села, намальовану власноруч. По ній поліцейські знайшли населений пукнт, у якому мешкає його мати.

Про це повідомляє британське інформаційне агентство ВВС.

24 грудня 2021 року він виклав у мобільний додаток для короткометражних відео Douyin намальовану від руки мапу села, у яковому проживав чотири роки. За цим малюнком поліціянти розшукали невелике село у провінції Юньнань, а у ньому – жінку, у якої 30 років тому зник син.

ДНК-тестування підтвердило, що вони є близькими родичами. У суботу, 1 січня 2022 року, мати з сином зустрілися.

Лі Цзінвей подякував усім, хто допоміг йому возз’єднатися з сім’єю.

“Тридцять три роки очікування, багато тужливих ночей, і, нарешті, мапа, намальована від руки по пам’яті… І ось настав цей момент визволення”, – написав він у своєму акаунті перед зустріччю з рідними.

Як повідомляється, хлопця викрали у 1989 році неподалік міста Чжаотун на півдні Китаю. Згодом його продали сім’ї, яка жила в південно-східній провінції Гуандун, на відстані понад 1800 км від його рідного села.

Коли Лі Цзінвей виріс, то намагався з’ясувати у прийомних батьків хто є його біологічними батьками. На жаль, йому вони не змогли допомогти. Тоді Лі вирішив використати технології для пошуку рідних.

“Я – дитина, яка шукає свій дім. Мене привіз в Хенань лисий сусід приблизно в 1989 році, коли мені було десь чотири роки”, – розповів чоловік.

Він намагався максимально детально пригадати і зобразити схему села, у якому проживав.

“Це – карта моєї рідної місцевості, яку я намалював по пам’яті”, – сказав він у відеозверненні.

На карті зображені школа, бамбуковий ліс та невеликий ставок. Цим відеозаписом поділилися тисячі користувачів.

Повідомляється, що у Китає крадіжки дітей – не рідкість: щороку у країні зникає близько 20 тисяч дітей. Найчастіше викрадають та продають хлопчиків, оскільки в у китайському суспільстві цінують наявність сина.

На щастя, розвиток технологій дає більше можливостей знайти інформацію про своє походження.

Як повідомляється, у липні минулого року мешканець провінції Шаньдун Го Гантан возз’єднався зі своїм сином через 24 роки після його викрадення.