Під час поїздки в Індо-Тихоокеанський регіон голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що за п’ять років китайська армія стала значно агресивнішою та небезпечнішою.

Про це пише щоденна американська газета The Wall Street Journal.

Так, китайські військові здійснюють все більшу кількість “небезпечних перехоплень” щодо військових літаків США та інших союзників: Австралії, Канади, Японії.

“Повідомлення полягає в тому, що китайські військові, як у повітрі, так і на морі, стали значно більшими та помітно агресивнішими в цьому конкретному регіоні”, — зазначив генерал Міллі, який нещодавно попросив своїх співробітників зібрати деталі взаємодії між Китаєм і США в регіоні.

Його коментарі пролунали в той момент, коли США подвоюють свої зусилля щодо зміцнення відносин з тихоокеанськими країнами як противагу Китаю, котрий намагається розширити свою присутність і вплив у регіоні.

Генерал Міллі візьме участь у зустрічі начальників оборонних відомств Індійсько-Тихоокеанського регіону цього тижня в Сіднеї, Австралія, де основними темами будуть ескалація військового зростання Китаю та необхідність підтримувати вільний, відкритий і мирний Тихий океан.

Військові посадовці США висловили тривогу щодо можливості вторгнення Китаю на Тайвань, демократичний самокерований острів, який Пекін вважає сепаратистською провінцією.

США залишаються головним союзником Тайваню та постачальником оборонної зброї, але їхня політика неоднозначна щодо того, чи будуть американські військові захищати Тайвань, якщо на нього нападе Китай.

Головний військовий офіцер Китаю генерал Лі Цзочен заявив генералу Міллі під час телефонної розмови 7 липня, що у Пекіна “немає місця для компромісу” щодо таких питань, як Тайвань.

США та інші також стурбовані тим, що нещодавня угода про безпеку, яку Пекін підписав у квітні з Соломоновими Островами, може призвести до створення китайської військово-морської бази в південній частині Тихого океану. США та Австралія заявили Соломоновим Островам, що розміщення китайської військової бази недопустимо.

Візит генерала Міллі до Індонезії є першим візитом голови Об’єднаного комітету начальників штабів США після адмірала Майка Маллена у 2008 році.

Адміністрація Байдена вживає заходів для розширення своїх військових і безпекових відносин з індо-тихоокеанськими країнами, щоб протистояти впливу Китаю.

Своєю чергою, Китай засудив спроби США розширити вплив у регіоні, звинувативши Америку в спробі побудувати “азійське НАТО“.